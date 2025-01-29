Президент России Владимир Путин будет готов приступить к переговорам с Украиной, будучи уверенным в безоговорочной победе над киевским режимом. Об этом пишет британское издание Spectator.

Автор обратил внимание на огромные проблемы с дезертирством у ВСУ как на линии фронта, так и в учебных центрах. Связано это с тем, что солдаты никак не хотят умереть за считанные недели до соглашения о прекращении огня. Настроения украинцев уже не те, что прежде. Вряд ли в этой стране сейчас найдётся хоть один человек, не потерявший на войне друга или родственника, сказано в материале.

Времени для заключения как минимум не унизительной сделки у Владимира Зеленского остаётся всё меньше, а Путин не хочет с ним договариваться, пока ВСУ не выбиты из Курской области. Это единственная карта, которую может разыграть Киев во время переговоров.