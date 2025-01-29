В Британии рассказали, когда Путин будет готов начать переговоры
Spectator: Путин вступит в переговоры с уверенностью в неминуемой победе в СВО
Президент России Владимир Путин будет готов приступить к переговорам с Украиной, будучи уверенным в безоговорочной победе над киевским режимом. Об этом пишет британское издание Spectator.
Автор обратил внимание на огромные проблемы с дезертирством у ВСУ как на линии фронта, так и в учебных центрах. Связано это с тем, что солдаты никак не хотят умереть за считанные недели до соглашения о прекращении огня. Настроения украинцев уже не те, что прежде. Вряд ли в этой стране сейчас найдётся хоть один человек, не потерявший на войне друга или родственника, сказано в материале.
Времени для заключения как минимум не унизительной сделки у Владимира Зеленского остаётся всё меньше, а Путин не хочет с ним договариваться, пока ВСУ не выбиты из Курской области. Это единственная карта, которую может разыграть Киев во время переговоров.
«Мало оснований полагать, что прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неминуемой победе, независимо от того, сколько времени это займёт», — заключил автор материала.
Ещё одна причина, по которой Владимир Путин скептически смотрит на возможные переговоры с Владимиром Зеленским заключается в том, что украинский политик не является легитимным лидером, что делает нелегитимным и сам переговорный процесс, ведь подпись Зеленского не значит ничего. Однако российский президент готов выделить людей, которые проведут переговоры с главой киевского режима. На фоне таких заявлений Зеленский начал вновь взывать к иностранным партнёрам, чтоб те сплотились вокруг Украины и принудили Россию к миру.
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