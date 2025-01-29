Попавшая в заложники к браконьеру-убийце инспектор Лесхоза вернулась домой

Инспектор Людмила Никитина, которую лесоруб из Калужской области удерживал в заложниках, уже вернулась домой и испытывает сильный стресс. Об этом рассказал её муж Юрий.

Никитин рассказал, что серьёзного ущерба здоровью она не получила. А также отметил, что его супруга работает в лесничестве уже более 20 лет.