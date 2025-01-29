Попавшая в заложники к браконьеру-убийце инспектор Лесхоза вернулась домой
Инспектор Людмила Никитина, которую лесоруб из Калужской области удерживал в заложниках, уже вернулась домой и испытывает сильный стресс. Об этом рассказал её муж Юрий.
«Плохо, страх чувствует», — описал состояние пострадавшей её супруг в беседе с RT.
Никитин рассказал, что серьёзного ущерба здоровью она не получила. А также отметил, что его супруга работает в лесничестве уже более 20 лет.
Напомним, что браконьер убил трёх инспекторов Лесхоза, которые приехали в деревню после сообщения о незаконной вырубке леса. Машину, на которой приехали жертвы, подозреваемый сжёг. Перед приездом сотрудников правоохранительных органов он покончил с собой. Выяснилось, что 63-летний Сергей Борисов был судим за «незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а в 2021 году у него дома был обнаружен арсенал оружия, способный уничтожить целый город. Посмертно стрелка проверят на психические расстройства. Соседи рассказали, что их знакомый всегда был странным и нелюдимым.
Life.ru / Шедеврум