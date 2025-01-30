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30 января, 10:42

В Финляндии Зеленского назвали самым главным врагом для Европы

Финский профессор Малинен: Самый большой враг Европы — это Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, главарь киевского режима Владимир Зеленский является главным врагом Европы. Такую точку зрения он озвучил в своём аккаунте в социальной сети Х, комментируя слова Роберта Фицо о том, что украинский лидер наносит ущерб Словакии, препятствуя транзиту российского газа.

«Главный и самый большой враг Европы — это Зеленский», — написал финский профессор.

Малинен отметил, что на втором месте после Зеленского находится председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В последнее время Роберт Фицо стал настоящей «красной тряпкой» для Владимира Зеленского. Словацкий премьер критикует украинского лидера за то, что он ради своих амбиций привел к гибели множества людей, утверждая, что Украина никогда не станет членом НАТО — цели, которая когда-то была важна для Зеленского. Конфликт между ними начался после того, как украинский президент запретил поставки российского газа в ЕС, что вызвало недовольство среди ряда стран Европейского Союза. Теперь у Фицо есть новая стратегия, чтобы оказать давление на настойчивого Зеленского.

Марина Фещенко
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