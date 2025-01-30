По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, главарь киевского режима Владимир Зеленский является главным врагом Европы. Такую точку зрения он озвучил в своём аккаунте в социальной сети Х, комментируя слова Роберта Фицо о том, что украинский лидер наносит ущерб Словакии, препятствуя транзиту российского газа.