Двое фигурантов дела экс-гендиректора «Фонбета» скрылись, они объявлены в розыск
Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет
Двое фигурантов дела экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина скрылись, они объявлены в розыск. Об этом сообщили в московском суде.
«Двое фигурантов по делу Анохина пока не установлены, ещё двое объявлены в розыск», — сказал следователь.
Правоохранительные органы в беседе с ТАСС уточнили, что два фигуранта выступали посредниками в даче Анохиным взятки в размере 60 миллионов рублей. Среди них — экс-частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу столицы Сергей Бивол. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Напомним, что экс-гендиректора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. СКР предъявил обвинение Анохину и двум его пособникам. Анохин возглавлял футбольный клуб «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках.