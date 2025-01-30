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Регион
30 января, 16:04

Двое фигурантов дела экс-гендиректора «Фонбета» скрылись, они объявлены в розыск

Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет

Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет

Двое фигурантов дела экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина скрылись, они объявлены в розыск. Об этом сообщили в московском суде.

«Двое фигурантов по делу Анохина пока не установлены, ещё двое объявлены в розыск», — сказал следователь.

Правоохранительные органы в беседе с ТАСС уточнили, что два фигуранта выступали посредниками в даче Анохиным взятки в размере 60 миллионов рублей. Среди них — экс-частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу столицы Сергей Бивол. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Посредники хотели обмануть на 50 млн задержанного за дачу взятки экс-главу «Фонбета» Анохина
Посредники хотели обмануть на 50 млн задержанного за дачу взятки экс-главу «Фонбета» Анохина

Напомним, что экс-гендиректора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. СКР предъявил обвинение Анохину и двум его пособникам. Анохин возглавлял футбольный клуб «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках.

Дарья Нарыкова
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