Двое фигурантов дела экс-гендиректора «Фонбета» скрылись, они объявлены в розыск

Двое фигурантов дела экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина скрылись, они объявлены в розыск. Об этом сообщили в московском суде.

«Двое фигурантов по делу Анохина пока не установлены, ещё двое объявлены в розыск», — сказал следователь.

Правоохранительные органы в беседе с ТАСС уточнили, что два фигуранта выступали посредниками в даче Анохиным взятки в размере 60 миллионов рублей. Среди них — экс-частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу столицы Сергей Бивол. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.