Рябков заявил об отсутствии подвижек в вопросе выдачи агремана послу РФ в США

Ситуация с агреманом для нового посла РФ в США остаётся без изменений, и пауза со стороны Вашингтона начинает вызывать беспокойство. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия находится в режиме ожидания, и хотя пока не достигнута тревожная отметка по продолжительности ожидания, она постепенно приближается к ней. Дипломат в беседе с ТАСС выразил надежду на получение от американской стороны положительного сигнала.