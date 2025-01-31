Рябков заявил об отсутствии подвижек в вопросе выдачи агремана послу РФ в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России
Ситуация с агреманом для нового посла РФ в США остаётся без изменений, и пауза со стороны Вашингтона начинает вызывать беспокойство. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия находится в режиме ожидания, и хотя пока не достигнута тревожная отметка по продолжительности ожидания, она постепенно приближается к ней. Дипломат в беседе с ТАСС выразил надежду на получение от американской стороны положительного сигнала.
Он также подчеркнул, что отсутствие посла негативно сказывается на эффективности работы дипмиссии, особенно в такой важной стране, как США. Замминистра добавил, что новая администрация, вероятно, заинтересована в нормализации дипломатических отношений и призвал обратить внимание на эту проблему.
Напомним, что бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября 2024 года. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил его от должности своим указом, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года. Имя нового посла официально не называется, но глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура. По данным СМИ, это может быть директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Дата вылета дипломата в Вашингтон будет зависеть от инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января.