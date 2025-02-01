Экс-мэр Сочи и его жена хотят оспорить своё увольнение из ВС РФ после задержания
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина, обвиняемые во взятке размером более 43 млн рублей, намерены оспорить своё увольнение из рядов ВС России. Суд обязан рассмотреть жалобу, так как супругов уволили задним числом до возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ивана Миронова.
«В ближайшее время ожидается рассмотрение в суде жалоб на незаконное увольнение Алексея и Янины Копайгородских со службы как участников специальной военной операции», — сказал адвокат.
Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась ещё в сентябре прошлого года. В октябре задержали и супругу сочинского мэра. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы