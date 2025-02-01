Экс-мэр Сочи и его жена хотят оспорить своё увольнение из ВС РФ после задержания

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина, обвиняемые во взятке размером более 43 млн рублей, намерены оспорить своё увольнение из рядов ВС России. Суд обязан рассмотреть жалобу, так как супругов уволили задним числом до возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ивана Миронова.