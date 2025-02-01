Подача тепла и электричества в Приднестровье возобновится в ближайшие дни

В ближайшие дни на территории Приднестровья появится тепло и электроэнергия в стабильном режиме. С таким радостным заявлением выступил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в соцсетях.

«До конца дня на Молдавской ГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены», — написал Красносельский.