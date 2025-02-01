Подача тепла и электричества в Приднестровье возобновится в ближайшие дни
В ближайшие дни на территории Приднестровья появится тепло и электроэнергия в стабильном режиме. С таким радостным заявлением выступил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в соцсетях.
«До конца дня на Молдавской ГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены», — написал Красносельский.
Напомним, что транзит российского газа по территории Украины в ЕС прекратился 1 января. Это стало причиной отключения центрального отопления в Приднестровье, свыше 120 населённых пунктов остались без газа. На днях ЕС выделил 64 млн евро на газ и электроэнергию для Молдавии и Приднестровья, этого хватит на несколько дней. После этого планируется договориться с Россией и Венгрией о поставках газа в Приднестровье. В субботу Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила закупку газа для Приднестровья на средства гранта ЕС, и Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа.
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