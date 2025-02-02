«Канадцы ошеломлены»: Трюдо объявил Торонто мишенью Трампа

Жители Канады недоумевают после решения президента США Дональда Трампа. Граждане шокированы тем, что Оттава для Америки стала мишенью. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — сказал он.