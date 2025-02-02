«Канадцы ошеломлены»: Трюдо объявил Торонто мишенью Трампа
Премьер Трюдо: Канадцы ошеломлены тем, что США выбирают нас в качестве мишени
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / arindambanerjee
Жители Канады недоумевают после решения президента США Дональда Трампа. Граждане шокированы тем, что Оттава для Америки стала мишенью. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — сказал он.
По словам Трюдо, сейчас США и Канаде необходимо сотрудничать и совместно решать проблемы в «других частях света».
Напомним, что ранее Трамп заявил, что введёт жёсткие пошлины Мексике и Канаде из-за их политики в сфере миграции. Президент США подчеркнул, что такие меры нужны для покрытия убытков, вызванных нелегальной миграцией и контрабандой. В свою очередь, Канада разработала ответные действия на товары из США. Джастин Трюдо ввёл пошлины на товары из Штатов в размере 25 процентов, такое же решение принял и Дональд Трамп.