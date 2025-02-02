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2 февраля, 05:32

«Канадцы ошеломлены»: Трюдо объявил Торонто мишенью Трампа

Премьер Трюдо: Канадцы ошеломлены тем, что США выбирают нас в качестве мишени

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / arindambanerjee

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / arindambanerjee

Жители Канады недоумевают после решения президента США Дональда Трампа. Граждане шокированы тем, что Оттава для Америки стала мишенью. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — сказал он.

По словам Трюдо, сейчас США и Канаде необходимо сотрудничать и совместно решать проблемы в «других частях света».

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что введёт жёсткие пошлины Мексике и Канаде из-за их политики в сфере миграции. Президент США подчеркнул, что такие меры нужны для покрытия убытков, вызванных нелегальной миграцией и контрабандой. В свою очередь, Канада разработала ответные действия на товары из США. Джастин Трюдо ввёл пошлины на товары из Штатов в размере 25 процентов, такое же решение принял и Дональд Трамп.

Наталья Афонина
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