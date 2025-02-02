Зеленский: Украина как никогда близка к миру

Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо до этого за всё время с начала СВО. Кроме того, стране удалось отстоять свою независимость, утверждает Владимир Зеленский.

«Мы боремся, мы держимся, мы делаем всё, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года близки к нему», — высказался украинский политик в соцсетях.

Особенно интересно выглядят его слова о том, что Украине удалось защитить свою независимость. Зеленский, однако, признал, что страна понесла огромные потери, но уже в следующем предложении перескочил на другую мысль, будто это уже в прошлом, а значит, не столь важно, ведь смотреть надо в будущее.