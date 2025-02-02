Зеленский: Украина как никогда близка к миру
Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо до этого за всё время с начала СВО. Кроме того, стране удалось отстоять свою независимость, утверждает Владимир Зеленский.
«Мы боремся, мы держимся, мы делаем всё, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года близки к нему», — высказался украинский политик в соцсетях.
Особенно интересно выглядят его слова о том, что Украине удалось защитить свою независимость. Зеленский, однако, признал, что страна понесла огромные потери, но уже в следующем предложении перескочил на другую мысль, будто это уже в прошлом, а значит, не столь важно, ведь смотреть надо в будущее.
«Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать всё, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев»
Напомним, что Зеленский, пока он ещё имел право подписывать документы, поставил свой автограф под указом, запрещающим прямые переговоры с РФ. Президент России Владимир Путин считает, что сперва киевские власти должны заставить своего лидера отменить этот запрет. Сам Зеленский говорит, что такое решение было принято, чтобы остановить сепаратизм. Теперь он хочет заблаговременно встретиться с главой США Дональдом Трампом, чтобы «сверить часы». Новая проблема переговоров заключается в том, что Зеленский не занимает вообще никакой государственный пост, поэтому его подпись в мирном договоре будет просто бесполезной каракулей, на что указывал ранее Путин.
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