Убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу похоронят 23 февраля в мавзолее

Генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу и командира ливанского сопротивления Хашема Сафийеддина, погибших в конце сентября прошлого года, похоронят 23 февраля. Об этом заявил новый руководитель движения Наим Касем.

Чиновников похоронят в мавзолее на улице Мусташария, неподалеку от памятника иранскому генералу Касему Сулеймани, который ранее был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции (элитные войска ВС Ирана). Он погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара, нанесённого ВВС США в районе багдадского международного аэропорта.