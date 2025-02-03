Убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу похоронят 23 февраля в мавзолее
Хасан Насралла. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу и командира ливанского сопротивления Хашема Сафийеддина, погибших в конце сентября прошлого года, похоронят 23 февраля. Об этом заявил новый руководитель движения Наим Касем.
«Мы приняли решение организовать похороны Хасана Насраллы и Хашема Сафийеддина в воскресенье, 23 февраля», — подчеркнул Касем, слова которого приводит портал Janoubia.
Чиновников похоронят в мавзолее на улице Мусташария, неподалеку от памятника иранскому генералу Касему Сулеймани, который ранее был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции (элитные войска ВС Ирана). Он погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара, нанесённого ВВС США в районе багдадского международного аэропорта.
Напомним, генеральный секретарь «Хезболлы» Насралла был убит 27 сентября в результате интенсивной бомбардировки Бейрута. В этой атаке погиб и генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Через несколько дней иранские ракеты, украшенные портретами убитых, обстреляли Израиль, повредив две базы ВВС и штаб «Моссада».