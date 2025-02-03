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3 февраля, 02:50

Убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу похоронят 23 февраля в мавзолее

Хасан Насралла. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Хасан Насралла. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу и командира ливанского сопротивления Хашема Сафийеддина, погибших в конце сентября прошлого года, похоронят 23 февраля. Об этом заявил новый руководитель движения Наим Касем.

«Мы приняли решение организовать похороны Хасана Насраллы и Хашема Сафийеддина в воскресенье, 23 февраля», — подчеркнул Касем, слова которого приводит портал Janoubia.

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Чиновников похоронят в мавзолее на улице Мусташария, неподалеку от памятника иранскому генералу Касему Сулеймани, который ранее был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции (элитные войска ВС Ирана). Он погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара, нанесённого ВВС США в районе багдадского международного аэропорта.

Напомним, генеральный секретарь «Хезболлы» Насралла был убит 27 сентября в результате интенсивной бомбардировки Бейрута. В этой атаке погиб и генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Через несколько дней иранские ракеты, украшенные портретами убитых, обстреляли Израиль, повредив две базы ВВС и штаб «Моссада».

Лия Мурадьян
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