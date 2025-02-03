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Регион
3 февраля, 09:18

AZAL отменила все рейсы из Баку в Астрахань на неопределённый срок

AZAL приостановила полёты из Баку в Астрахань для обеспечения безопасности

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о решении временно остановить перелёты по маршруту Баку — Астрахань — Баку в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«В связи с недавним, в том числе сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астраханью AZAL на неопределённый срок приостанавливает все полёты по маршруту Баку — Астрахань — Баку для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.

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Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. По предварительной информации, борт мог столкнуться со стаей птиц. В авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта отправлены на расшифровку в Бразилию, где находится компания-производитель лайнера.

Обложка ©

freepik / onlyyouqj

Татьяна Миссуми
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