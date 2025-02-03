AZAL отменила все рейсы из Баку в Астрахань на неопределённый срок

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о решении временно остановить перелёты по маршруту Баку — Астрахань — Баку в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«В связи с недавним, в том числе сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астраханью AZAL на неопределённый срок приостанавливает все полёты по маршруту Баку — Астрахань — Баку для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.