AZAL отменила все рейсы из Баку в Астрахань на неопределённый срок
AZAL приостановила полёты из Баку в Астрахань для обеспечения безопасности
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о решении временно остановить перелёты по маршруту Баку — Астрахань — Баку в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
«В связи с недавним, в том числе сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астраханью AZAL на неопределённый срок приостанавливает все полёты по маршруту Баку — Астрахань — Баку для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. По предварительной информации, борт мог столкнуться со стаей птиц. В авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта отправлены на расшифровку в Бразилию, где находится компания-производитель лайнера.
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