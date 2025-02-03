Жителей ЖК «Алые паруса» в Москве начали пускать в свои квартиры после взрыва

Жителям московского жилого комплекса «Алые паруса», где утром в понедельник произошёл взрыв, начали разрешать возвращаться в их квартиры. Согласно сообщению от управляющей компании, на месте происшествия всё ещё ведутся следственные действия правоохранительных органов.