Жителей ЖК «Алые паруса» в Москве начали пускать в свои квартиры после взрыва
Жителям московского жилого комплекса «Алые паруса», где утром в понедельник произошёл взрыв, начали разрешать возвращаться в их квартиры. Согласно сообщению от управляющей компании, на месте происшествия всё ещё ведутся следственные действия правоохранительных органов.
«Здание оцеплено специальными службами, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Въезд в комплекс осуществляется через КПП 2. Лифты временно не работают из-за проведения следственных мероприятий», — говорится в заявлении управляющей компании в социальных сетях.
Управляющая компания дополнительно уведомит жильцов о возобновлении работы лифтов.
Напомним, в ЖК «Алые Паруса» в Москве утром 3 февраля произошёл взрыв. Погибли глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона АрБат Армен Саркисян, а также один из его охранников. Трое получили ранения. По одной версии, преступник проник в элитный дом как курьер и оставил бомбу в холле первого этажа. Согласно другой версии, злоумышленник мог арендовать квартиру в доме и долго следить за целью, изучая маршруты передвижения. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с применением общеопасного способа, покушении на убийство нескольких лиц и незаконном обороте оружия.
Life.ru / Андрей Тишин