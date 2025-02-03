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Регион
3 февраля, 18:32

Жителей ЖК «Алые паруса» в Москве начали пускать в свои квартиры после взрыва

Жителям московского жилого комплекса «Алые паруса», где утром в понедельник произошёл взрыв, начали разрешать возвращаться в их квартиры. Согласно сообщению от управляющей компании, на месте происшествия всё ещё ведутся следственные действия правоохранительных органов.

«Здание оцеплено специальными службами, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Въезд в комплекс осуществляется через КПП 2. Лифты временно не работают из-за проведения следственных мероприятий», — говорится в заявлении управляющей компании в социальных сетях.

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Управляющая компания дополнительно уведомит жильцов о возобновлении работы лифтов.

Напомним, в ЖК «Алые Паруса» в Москве утром 3 февраля произошёл взрыв. Погибли глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона АрБат Армен Саркисян, а также один из его охранников. Трое получили ранения. По одной версии, преступник проник в элитный дом как курьер и оставил бомбу в холле первого этажа. Согласно другой версии, злоумышленник мог арендовать квартиру в доме и долго следить за целью, изучая маршруты передвижения. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с применением общеопасного способа, покушении на убийство нескольких лиц и незаконном обороте оружия.

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Life.ru / Андрей Тишин

Лия Мурадьян
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