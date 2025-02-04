Учёные замерили скорость таяния ледников, и выводы не сулят нам ничего хорошего

По словам доцента географии Даремского университета Тома Чадли, уровень Мирового океана может подняться на десять метров к 2300 году из-за динамических изменений. В интервью изданию Guardian он заявил, что «нестабильности динамического характера могут привести к повышению уровня моря на один метр к 2100 году и на десять метров к 2300 году».

Также в статье отмечается, что с 2016 по 2021 год ледяной щит Гренландии начал разрушаться быстрее, чем когда-либо, из-за изменений климата. За этот пятилетний период существующие трещины значительно увеличились.