Учёные замерили скорость таяния ледников, и выводы не сулят нам ничего хорошего
The Guardian: Уровень мирового океана к 2300 году увеличится на 10 метров
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По словам доцента географии Даремского университета Тома Чадли, уровень Мирового океана может подняться на десять метров к 2300 году из-за динамических изменений. В интервью изданию Guardian он заявил, что «нестабильности динамического характера могут привести к повышению уровня моря на один метр к 2100 году и на десять метров к 2300 году».
Также в статье отмечается, что с 2016 по 2021 год ледяной щит Гренландии начал разрушаться быстрее, чем когда-либо, из-за изменений климата. За этот пятилетний период существующие трещины значительно увеличились.
«Меня поразило, насколько быстро это происходит. Ранее исследования показывали изменения в Гренландии на протяжении десятилетий, а теперь мы видим, что эти процессы развиваются всего за пять лет,» — добавил учёный.
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