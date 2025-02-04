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Регион
4 февраля, 11:46

«Будешь следующим»: Посещавший ДНР финский журналист рассказал об угрозах расправой

Репортёр Хейсканен: Страшно возвращаться в Финляндию из-за угроз укрфашистов

Кости Хейсканен. Обложка © VK / Kosti Heiskanen

Кости Хейсканен. Обложка © VK / Kosti Heiskanen

Финский журналист и общественный активист Кости Хейсканен, который неоднократно бывал в Донбассе для освещения событий в регионе, сообщил о поступивших угрозах расправой после убийства основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна. Финн признался, что ему несколько страшно возвращаться на родину.

«Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрфашистов и тех, которые без конца присылают, что «вот сейчас убили ещё одного героя ДНР», и мне тоже пишут: «ты будешь следующим». Без конца идут угрозы», — рассказал Хейсканен в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в Финляндии существует преследование людей с пророссийскими взглядами, даже в частных фирмах. В связи с этим последствия возвращения журналиста, который не раз бывал в зоне специальной военной операции, могут быть непредсказуемыми.

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Напомним, 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошёл взрыв, в результате которого погибли Армен Саркисян, основатель батальона «АрБат» и глава федерации бокса ДНР, а также один из его охранников. Следствие установило, что бомба была заложена в холле здания неизвестными. По предварительным данным, в этом преступлении могут быть задействованы два исполнителя, которые, по одной из версий действовали по указанию киевских властей. Известно, что два месяца назад Саркисян был обвинён СБУ в поддержке российских вооруженных сил и с 2014 года находился в розыске по решению МВД Украины.

Александра Мышляева
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