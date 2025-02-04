«Будешь следующим»: Посещавший ДНР финский журналист рассказал об угрозах расправой

Финский журналист и общественный активист Кости Хейсканен, который неоднократно бывал в Донбассе для освещения событий в регионе, сообщил о поступивших угрозах расправой после убийства основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна. Финн признался, что ему несколько страшно возвращаться на родину.

«Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрфашистов и тех, которые без конца присылают, что «вот сейчас убили ещё одного героя ДНР», и мне тоже пишут: «ты будешь следующим». Без конца идут угрозы», — рассказал Хейсканен в беседе с РИА «Новости».