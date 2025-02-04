«Чёрная дыра»: В США зреет крупный скандал из-за пропажи более $100 млрд для Украины
RT: В США разгорается крупнейший скандал из-за потерянных на Украине миллиардов
Америку может накрыть крупный скандал из-за финансовой помощи Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас в Штатах стартовали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов на Украине. Полный разбор всех трат провели наши коллеги с RT.
Дело в том, что программы USAID были заблокировал на 90 дней по распоряжению госсекретаря Марко Рубио. Указ стал большим открытием для чиновников Госдепартамента, а сотрудники, ответственные за Украину, остановили всю работу. Так в США среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения
Как оказалось работа USAID связана с ЦРУ и недавно в агентство начали искать советника по восстановлению инфраструктуры Украины с доступом к секретным сведениям. Такой человек должен был реконструировать критические инфраструктуры. За эту работу специалисту готовы платить $15 тыс. в месяц.
Кроме того руководство USAID планирует освоить на «восстановлении» Киева $419 млрд. В такую же сумму Всемирный банк оценил процесс восстановления всей разрушенной инфраструктуры страны.
«У них нет таких денег. И они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова всё сбросить на Европу», — сказал в комментарии телеканалу главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Также за последние три года USAID направила на Украину 3,5 миллиарда долларов в качестве гуманитарной помощи, 2,9 миллиарда — на цели развития и почти 27 миллиардов — в виде бюджетной поддержки правительству страны. USAID позиционирует себя как гуманитарная организация, но также активно участвует в поддержке ВСУ.
Всего с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Киеву было выделено 183 миллиарда долларов, из которых 124,9 миллиарда поступило через Минобороны США, а 39,8 миллиарда — через USAID.
В числе программ USAID можно выделить проекты, направленные на поддержку демократии, повышение квалификации и переподготовку рабочей силы, поддержку бизнеса, реформы в сфере здравоохранения и другие инициативы, стоимость которых составляет десятки, а иногда и сотни миллионов долларов. Благодаря финансированию из США многие украинские чиновники получают свои зарплаты. При этом распределением средств занимался Киев и посольство не имело возможности контролировать этот процесс.
На данный момент Украина превратилась в настоящую «чёрную дыру», куда уходят миллиарды долларов. Как считает Васильев, с приходом Трампа в США могут всерьёз заняться вопросом утечки финансов. Госдепартамент уже инициировал расследование по фактам хищения средств.
Напомним, что Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), объявил о закрытии USAID. Он назвал это агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов» и выразил мнение, что оно использовало налоговые деньги для финансирования исследований в области биологического оружия. Кроме того, советник Трампа заявил, что этот «комок червей» не будет восстановлен, за что его заподозрили в связях с российской разведкой. Подлил масла в огонь Владимир Зеленский, признавшийся, что не знает, куда делись более $100 млрд помощи от США.
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