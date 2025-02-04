«Чёрная дыра»: В США зреет крупный скандал из-за пропажи более $100 млрд для Украины

Америку может накрыть крупный скандал из-за финансовой помощи Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас в Штатах стартовали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов на Украине. Полный разбор всех трат провели наши коллеги с RT.

Дело в том, что программы USAID были заблокировал на 90 дней по распоряжению госсекретаря Марко Рубио. Указ стал большим открытием для чиновников Госдепартамента, а сотрудники, ответственные за Украину, остановили всю работу. Так в США среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения

Как оказалось работа USAID связана с ЦРУ и недавно в агентство начали искать советника по восстановлению инфраструктуры Украины с доступом к секретным сведениям. Такой человек должен был реконструировать критические инфраструктуры. За эту работу специалисту готовы платить $15 тыс. в месяц.

Кроме того руководство USAID планирует освоить на «восстановлении» Киева $419 млрд. В такую же сумму Всемирный банк оценил процесс восстановления всей разрушенной инфраструктуры страны.

«У них нет таких денег. И они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова всё сбросить на Европу», — сказал в комментарии телеканалу главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Также за последние три года USAID направила на Украину 3,5 миллиарда долларов в качестве гуманитарной помощи, 2,9 миллиарда — на цели развития и почти 27 миллиардов — в виде бюджетной поддержки правительству страны. USAID позиционирует себя как гуманитарная организация, но также активно участвует в поддержке ВСУ.

Всего с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Киеву было выделено 183 миллиарда долларов, из которых 124,9 миллиарда поступило через Минобороны США, а 39,8 миллиарда — через USAID.

В числе программ USAID можно выделить проекты, направленные на поддержку демократии, повышение квалификации и переподготовку рабочей силы, поддержку бизнеса, реформы в сфере здравоохранения и другие инициативы, стоимость которых составляет десятки, а иногда и сотни миллионов долларов. Благодаря финансированию из США многие украинские чиновники получают свои зарплаты. При этом распределением средств занимался Киев и посольство не имело возможности контролировать этот процесс.