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Регион
4 февраля, 13:36
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«Чёрная дыра»: В США зреет крупный скандал из-за пропажи более $100 млрд для Украины

RT: В США разгорается крупнейший скандал из-за потерянных на Украине миллиардов

Америку может накрыть крупный скандал из-за финансовой помощи Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас в Штатах стартовали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов на Украине. Полный разбор всех трат провели наши коллеги с RT.

Дело в том, что программы USAID были заблокировал на 90 дней по распоряжению госсекретаря Марко Рубио. Указ стал большим открытием для чиновников Госдепартамента, а сотрудники, ответственные за Украину, остановили всю работу. Так в США среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения

Как оказалось работа USAID связана с ЦРУ и недавно в агентство начали искать советника по восстановлению инфраструктуры Украины с доступом к секретным сведениям. Такой человек должен был реконструировать критические инфраструктуры. За эту работу специалисту готовы платить $15 тыс. в месяц.

Кроме того руководство USAID планирует освоить на «восстановлении» Киева $419 млрд. В такую же сумму Всемирный банк оценил процесс восстановления всей разрушенной инфраструктуры страны.

«У них нет таких денег. И они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова всё сбросить на Европу», — сказал в комментарии телеканалу главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Также за последние три года USAID направила на Украину 3,5 миллиарда долларов в качестве гуманитарной помощи, 2,9 миллиарда — на цели развития и почти 27 миллиардов — в виде бюджетной поддержки правительству страны. USAID позиционирует себя как гуманитарная организация, но также активно участвует в поддержке ВСУ.

Всего с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Киеву было выделено 183 миллиарда долларов, из которых 124,9 миллиарда поступило через Минобороны США, а 39,8 миллиарда — через USAID.

В числе программ USAID можно выделить проекты, направленные на поддержку демократии, повышение квалификации и переподготовку рабочей силы, поддержку бизнеса, реформы в сфере здравоохранения и другие инициативы, стоимость которых составляет десятки, а иногда и сотни миллионов долларов. Благодаря финансированию из США многие украинские чиновники получают свои зарплаты. При этом распределением средств занимался Киев и посольство не имело возможности контролировать этот процесс.

На данный момент Украина превратилась в настоящую «чёрную дыру», куда уходят миллиарды долларов. Как считает Васильев, с приходом Трампа в США могут всерьёз заняться вопросом утечки финансов. Госдепартамент уже инициировал расследование по фактам хищения средств.

Украинский Пёс Патрон облаял Илона Маска за закрытие USAID
Украинский Пёс Патрон облаял Илона Маска за закрытие USAID

Напомним, что Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), объявил о закрытии USAID. Он назвал это агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов» и выразил мнение, что оно использовало налоговые деньги для финансирования исследований в области биологического оружия. Кроме того, советник Трампа заявил, что этот «комок червей» не будет восстановлен, за что его заподозрили в связях с российской разведкой. Подлил масла в огонь Владимир Зеленский, признавшийся, что не знает, куда делись более $100 млрд помощи от США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Наталья Афонина
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