Меч мести: Следователь разъяснил Life.ru смысл татуировки подрывника из «Алых Парусов»

Скорее всего, тут есть еще один момент, который следствию нужно будет выяснить: кто его послал на этот террористический акт? Кто организовал подрыв достойного человека, тем более человека той же национальности, что и подрывник? Я думаю, что особой сложности это дело не вызовет. Надеюсь, следственные органы установят тех, кто подговорил убийцу на такой вариант, кто финансировал преступление. Наверное, будет подключено и ФСБ. И, конечно, такая татуировка может быть связана со службой в элитных войсках, там группами, бригадами целыми такое набивают себе. Потому что такая татуировка свидетельствует о преступном настрое данного субъекта. Но, учитывая, что он и сам с собой покончил, следственным органам нужно будет копать глубже и выяснять пути этого преступника. Я думаю, что это преступление, как и другие, связанные с международной напряженной ситуацией, будет расследовано. Исполнитель, а также те, кто послал его на это преступление, скорее всего, будут установлены либо в Армении, либо в России.