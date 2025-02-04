Меч мести: Следователь разъяснил Life.ru смысл татуировки подрывника из «Алых Парусов»
Доктор Ищенко: Тату в виде меча говорит о настрое на месть и службе в войсках
Татуировка в виде меча, найденная на голени подрывника из ЖК «Алые Паруса», может говорить о настрое её обладателя на убийство и месть, а также указывать на его принадлежность к элитным военным подразделениям. Об этом в беседе с Life.ru рассказал следователь, доктор юридических наук Евгений Ищенко.
«Такая татуировка, скорее всего, означает настрой её обладателя на месть кому-нибудь, на уничтожение врага, противника. Он, скорее всего, считает того, кого таким способом отправил на тот свет, своим врагом», — предположил наш собеседник.
Кроме того, продолжил Ищенко, обладатель такой татуировки вероятнее всего психически неустойчив. В большинстве случаев, нательные взрывные устройства активируют женщины — они легче поддаются внушению и чаще идут на убийство врага ценой собственной жизни. Тем не менее почерк злоумышленника, ответственного за трагедию в «Алых Парусах», не похож на армянский и куда больше напоминает действия радикальных исламистов. Этот момент предстоит уточнить следователям, добавил эксперт. Он предположил, что подрывник мог отбывать срок в одной из тюрем Армении и тогда о нём удастся узнать больше, допросив сокамерников.
Есть и второй основной вопрос — кто стоит за организацией убийства Армена Саркисяна и кто нанял на это дело человека той же национальности? Ответ на этот вопрос, по мнению Ищенко, правоохранителям будет найти намного легче.
Скорее всего, тут есть еще один момент, который следствию нужно будет выяснить: кто его послал на этот террористический акт? Кто организовал подрыв достойного человека, тем более человека той же национальности, что и подрывник? Я думаю, что особой сложности это дело не вызовет. Надеюсь, следственные органы установят тех, кто подговорил убийцу на такой вариант, кто финансировал преступление. Наверное, будет подключено и ФСБ. И, конечно, такая татуировка может быть связана со службой в элитных войсках, там группами, бригадами целыми такое набивают себе. Потому что такая татуировка свидетельствует о преступном настрое данного субъекта. Но, учитывая, что он и сам с собой покончил, следственным органам нужно будет копать глубже и выяснять пути этого преступника. Я думаю, что это преступление, как и другие, связанные с международной напряженной ситуацией, будет расследовано. Исполнитель, а также те, кто послал его на это преступление, скорее всего, будут установлены либо в Армении, либо в России.
Евгений Ищенко — следователь, доктор юридических наук.
Напомним, утром 3 февраля в элитном столичном ЖК «Алые Паруса» произошёл взрыв. Его устроил подрывник, целью которого по всей видимости был руководитель федерации бокса ДНР и основатель батальона «АрБат» 46-летний Армен Саркисян. Он получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Помимо него пострадали ещё трое человек. Возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон погибшего, который мог стать основной уликой по делу, был уничтожен взрывом. Изначально сообщалось, что помимо Саркисяна погиб ещё и его охранник, однако выводы криминалистов опровергли эту версию — второй погибший оказался подрывником-смертником, 58-летним армянином по имени Паруйр М. Мотивом покушения мог быть табачный бизнес Саркисяна.
«Шедеврум» / Life.ru