Убивших мальчика родителей из Черняховска могут признать невменяемыми. Психиатр объяснил, почему

У родителей из Черняховска, которые убили собственного сына, могли быть личностные расстройства. Кроме того, после выкидыша мать и отчим могли вымещать на детях злость, так как общего ребёнка им создать не удалось. Об этом в беседе с Life.ru сообщил врач-психиатр, психиатрический судебный эксперт Артём Гилев.

«Судя по предоставленным данным, здесь может быть несколько вариантов. Во-первых, понятно, что такое, особенно вдвоём, могло произойти, если личности были с особенностями. Это 100%. Значит что-то было там до этого, скорее всего, не то. Потому что даже в психозе личность так себя не ведёт. Если это продолжалось год, то, скорее всего, у супругов было какое-то личностное расстройство, причём у обоих. Если это личностное расстройство, то они, конечно, не будут признаны вменяемыми судом», — отметил психиатр.

Медик также предположил второй вариант. По его словам, у одного из родителей могло быть серьёзное психическое расстройство, а у второго — индуцированное бредовое расстройство. Однако сказать точно невозможно без осмотра и полного анамнеза.

В любом случае, это личностные особенности. Человек с нормальной личностью не будет убивать ребёнка и бить его. Если это психотические формы, то прямой связи может и не быть. Но прямая связь между выкидышем и убийством есть. Если это травматичное событие, то оно могло наложить свой отпечаток Врач-психиатр, психиатрический судебный эксперт Артём Гилев

«Возможно, не получилось родить нового ребёнка, а старые дети остались, раздражали, и не получилось, чтобы был один ребёнок от нового мужчины. Видимо, она вымещала злобу», — заключил эксперт.