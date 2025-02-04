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4 февраля, 17:04

Убивших мальчика родителей из Черняховска могут признать невменяемыми. Психиатр объяснил, почему

Психиатр Гилев: Убивших сына жителей Черняховска могут признать невменяемыми

У родителей из Черняховска, которые убили собственного сына, могли быть личностные расстройства. Кроме того, после выкидыша мать и отчим могли вымещать на детях злость, так как общего ребёнка им создать не удалось. Об этом в беседе с Life.ru сообщил врач-психиатр, психиатрический судебный эксперт Артём Гилев.

«Судя по предоставленным данным, здесь может быть несколько вариантов. Во-первых, понятно, что такое, особенно вдвоём, могло произойти, если личности были с особенностями. Это 100%. Значит что-то было там до этого, скорее всего, не то. Потому что даже в психозе личность так себя не ведёт. Если это продолжалось год, то, скорее всего, у супругов было какое-то личностное расстройство, причём у обоих. Если это личностное расстройство, то они, конечно, не будут признаны вменяемыми судом», — отметил психиатр.

Медик также предположил второй вариант. По его словам, у одного из родителей могло быть серьёзное психическое расстройство, а у второго — индуцированное бредовое расстройство. Однако сказать точно невозможно без осмотра и полного анамнеза.

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В любом случае, это личностные особенности. Человек с нормальной личностью не будет убивать ребёнка и бить его. Если это психотические формы, то прямой связи может и не быть. Но прямая связь между выкидышем и убийством есть. Если это травматичное событие, то оно могло наложить свой отпечаток

Врач-психиатр, психиатрический судебный эксперт Артём Гилев

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«Возможно, не получилось родить нового ребёнка, а старые дети остались, раздражали, и не получилось, чтобы был один ребёнок от нового мужчины. Видимо, она вымещала злобу», — заключил эксперт.

Напомним, 2 февраля появились сообщения о пропаже семилетнего мальчика в Черняховске. Мать и отчим обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их ребёнок якобы ушёл из дома после угрозы отправить его в детский дом. Полицейские и волонтёры искали школьника более суток, при этом мать и отчим активно участвовали в поисках. Однако во время одного из допросов женщина призналась, что её муж убил сына. Тело мальчика нашли в болоте. Позже сестру убитого ребёнка госпитализировали, так как, по предварительным данным, она также могла стать жертвой насилия со стороны отчима.

Родители убитого в Черняховске мальчика срывали на нём злость из-за выкидыша
Родители убитого в Черняховске мальчика срывали на нём злость из-за выкидыша
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Telegram / SHOT

Андрей Горяничев
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