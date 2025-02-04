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Регион
4 февраля, 18:21

Трамп и Си Цзиньпин созвонятся 4 февраля

Наварро сообщил о планах Трампа позвонить с Си Цзиньпину во вторник

Звонок президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирован на вторник, 4 февраля, сообщил старший советник по торговле и производству Питер Наварро, передает агентство Reuters.

«Мы посмотрим, что произойдет с сегодняшним звонком», — ответил Наварро на вопрос о том, как лидеры двух стран будут обсуждать вопрос введения торговых пошлин.

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Наварро воздержался от ответов на вопросы о возможном снятии Трампом 10-процентных пошлин на импорт из Китая, отметив, что не комментирует решения своего «босса».

Ранее на пресс-конференции 3 февраля представитель Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что в ближайшие сутки Дональд Трамп намеревается связаться с Си Цзиньпином. Она добавила, что не станет забегать вперёд и раскрывать детали предстоящего разговора.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 360b, flickr / Trump White House Archived

Лия Мурадьян
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