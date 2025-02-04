Трамп и Си Цзиньпин созвонятся 4 февраля

Звонок президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирован на вторник, 4 февраля, сообщил старший советник по торговле и производству Питер Наварро, передает агентство Reuters.

«Мы посмотрим, что произойдет с сегодняшним звонком», — ответил Наварро на вопрос о том, как лидеры двух стран будут обсуждать вопрос введения торговых пошлин.

Наварро воздержался от ответов на вопросы о возможном снятии Трампом 10-процентных пошлин на импорт из Китая, отметив, что не комментирует решения своего «босса».