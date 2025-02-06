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Регион
6 февраля, 02:05

Десятки фальшивок с трезубцем: В деле об убийстве Дугиной появились новые подробности

СК нашёл 80 поддельных бланков украинских прав у соучастника убийства Дугиной

Десятки фальшивых бланков украинских документов удалось обнаружить следователям во время обыска у Андрея Кузнецова — соучастника убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сказано в материалах уголовного дела.

Как стало известно ТАСС, правоохранители нашли у осужденного 62 бланка водительских удостоверений Украины образца 2005 года, изготовленные методами офисной и трафаретной печати. Ещё 18 бланков были выполнены по подобию прав образца 2014 года. Кроме того, у Кузнецова обнаружили десять фальшивых бланков свидетельств о регистрации ТС.

По данным следствия, именно изготовленные Кузнецовым документы на автомобиль Mini Cooper помогли исполнителям теракта убить Дугину.

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Напомним, Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. В ФСБ заявили, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей названа Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Ранее суд приговорил двоих участников заговора к 3,5 года заключения за изготовление фальшивых документов. Также установлено, что один из полицейских за взятку собирал информацию о семье Дугиной.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Антон Голыбин
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