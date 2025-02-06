Десятки фальшивок с трезубцем: В деле об убийстве Дугиной появились новые подробности

Десятки фальшивых бланков украинских документов удалось обнаружить следователям во время обыска у Андрея Кузнецова — соучастника убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сказано в материалах уголовного дела.

Как стало известно ТАСС, правоохранители нашли у осужденного 62 бланка водительских удостоверений Украины образца 2005 года, изготовленные методами офисной и трафаретной печати. Ещё 18 бланков были выполнены по подобию прав образца 2014 года. Кроме того, у Кузнецова обнаружили десять фальшивых бланков свидетельств о регистрации ТС.