На побережье Чёрного моря зафиксированы новые выбросы мазута
Новые точечные выбросы мазута были зафиксированы на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом следует из сообщения МЧС России.
МЧС России зафиксировали новые точечные выбросы мазута в Чёрном море. Видео © VK / МЧС России
«МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Сообщается, что за всё время работ по очистке побережья, было убрано 355 километров береговой линии, при том повторно. Волонтёры и специалисты, в общей сложности, собрали 180 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Из них 21 тысяча тонн просеяна вибрационной установкой «Грохот».
Ранее в Анапе в районе Джемете заметили новые выбросы мазута. Нефтепродукты не тонут, несмотря на погоду в +4 градуса. На пляжах продолжают работать волонтёры и спасатели. Напомним, что разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря. Бедствие потерпели два танкера с топливом — в результате в море попало около трёх тысяч тонн нефтепродуктов. Пятно достигло побережья Крыма, а также пляжей Анапы.
Life.ru / Шедеврум