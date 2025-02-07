На побережье Чёрного моря зафиксированы новые выбросы мазута

Новые точечные выбросы мазута были зафиксированы на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом следует из сообщения МЧС России.

«МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов» , — говорится в сообщении.

Сообщается, что за всё время работ по очистке побережья, было убрано 355 километров береговой линии, при том повторно. Волонтёры и специалисты, в общей сложности, собрали 180 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Из них 21 тысяча тонн просеяна вибрационной установкой «Грохот».