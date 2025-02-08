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Регион
8 февраля, 05:28

Не США: Шольц назвал страны, которые являются главной угрозой для Гренландии

Шольц: Гренландии нужно усилить контингент НАТО из-за угроз со стороны РФ и КНДР

Россия и Китай являются прямой угрозой для Гренландии, а вот США в этот список вовсе не входят, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик призывает усилить контингент НАТО на острове из-за опасности «изменения границ».

«Границы нельзя изменять силой. Этот принцип должен применяться ко всем. Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии»,сказал немецкий канцлер на интервью RND.

Шольц также отметил важность «держать спину прямо», когда такое «небольшое государство», как Дания, сталкивается с угрозами. Сейчас Европе необходимо поддерживать крепкие отношения с США, которые являются её главным союзником.

Посол Барбин: Жители Гренландии не хотят быть частью Дании или США
Посол Барбин: Жители Гренландии не хотят быть частью Дании или США

Напомним, что ещё до своего вступления в должность президент США Дональд Трамп высказывал намерение присоединить Канаду и Гренландию. 25 января он провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, который начался неудачно из-за обсуждения судьбы острова. Трамп уверен, что США в конечном итоге «получат своё», и Гренландия станет частью Соединённых Штатов. В то же время в Министерстве иностранных дел Дании подчеркнули, что Трамп не сможет заполучить желаемый «трофей».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Афонина
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