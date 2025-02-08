Не США: Шольц назвал страны, которые являются главной угрозой для Гренландии

Россия и Китай являются прямой угрозой для Гренландии, а вот США в этот список вовсе не входят, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик призывает усилить контингент НАТО на острове из-за опасности «изменения границ».

«Границы нельзя изменять силой. Этот принцип должен применяться ко всем. Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии», — сказал немецкий канцлер на интервью RND.