Дочь признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары внучкой ради 145 миллионов
Дочь экс-мэра Самары будет потерпевшей в рамках дела о его убийстве
Виктор Тархов. Фото © 63.RU
Дочь бывшего самарского мэра Виктора Тархова Людмила, отбывающая срок за вымогательство, проходит как потерпевшая по уголовному делу об убийстве её родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Карномазова.
«По моей информации, она признана потерпевшей [по уголовному делу об убийстве её родителей]», — сообщил юрист.
Адвокат добавил, что, получив статус участника дела, Тархова сможет выражать суду свою позицию, подавать заявления и ходатайства, привлекать доказательства, присоединяться к обвинению или возражать против него. В дальнейшем у неё также появится право на обжалование приговора.
Напомним, что внучка Тархова Екатерина Бельская была задержана по подозрению в убийстве экс-мэра Самары и его жены. В её квартире нашли паспорта дедушки и бабушки. Перед убийством девушка затарилась химикатами и пластиковыми ёмкостями. Предварительно, расправу она совершила перед Новым годом, расчленив тела, чтобы потом по кускам увезти на машине. Известно, что у преступницы были большие проблемы с долгами и наркотиками. Она собиралась распродать имущество своих предков, рассчитывая получить с этого 145 миллионов рублей.