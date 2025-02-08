Дочь признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары внучкой ради 145 миллионов

Дочь бывшего самарского мэра Виктора Тархова Людмила, отбывающая срок за вымогательство, проходит как потерпевшая по уголовному делу об убийстве её родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Карномазова.

«По моей информации, она признана потерпевшей [по уголовному делу об убийстве её родителей]», — сообщил юрист.