Правнук убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова находится в детдоме

«По моим данным, внук Людмилы находится в детском доме. Сейчас её остро волнует его будущее. Это любимый внук», — рассказал он в разговоре с RT.

Сейчас Людмила находится в тюрьме, отбывая срок за вымогательство. Как утверждает её адвокат, Тархова хотела бы в будущем забрать мальчика жить к себе и заняться его воспитанием. Но такая возможность появится у неё не раньше чем через 2,5 года, если её отпустят условно-досрочно.