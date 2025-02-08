Правнук убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова находится в детдоме
Правнук убитого внучкой экс-мэра Самары Виктора Тархова содержится в детдоме. Об этом сообщил адвокат его бабушки Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.
«По моим данным, внук Людмилы находится в детском доме. Сейчас её остро волнует его будущее. Это любимый внук», — рассказал он в разговоре с RT.
Сейчас Людмила находится в тюрьме, отбывая срок за вымогательство. Как утверждает её адвокат, Тархова хотела бы в будущем забрать мальчика жить к себе и заняться его воспитанием. Но такая возможность появится у неё не раньше чем через 2,5 года, если её отпустят условно-досрочно.
Напомним, 6 февраля стало известно, что внучка Виктора Тархова Екатерина Бельская была задержана по подозрению в убийстве дедушки и бабушки. При обыске в её квартире обнаружились их документы. Перед преступлением девушка подготовила химикаты и пластиковые ёмкости. По предварительной версии, убийство она совершила ещё перед Новым годом, тела расчленила, а куски позже вывезла на авто. Есть сведения, что у Екатерины были серьёзные проблемы с долгами и наркотиками. Предположительно, она планировала распродать имущество убитых родственников, чтобы выручить за него 145 миллионов рублей.
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