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Регион
8 февраля, 19:12

Правнук убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова находится в детдоме

Правнук убитого внучкой экс-мэра Самары Виктора Тархова содержится в детдоме. Об этом сообщил адвокат его бабушки Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.

«По моим данным, внук Людмилы находится в детском доме. Сейчас её остро волнует его будущее. Это любимый внук», — рассказал он в разговоре с RT.

Сейчас Людмила находится в тюрьме, отбывая срок за вымогательство. Как утверждает её адвокат, Тархова хотела бы в будущем забрать мальчика жить к себе и заняться его воспитанием. Но такая возможность появится у неё не раньше чем через 2,5 года, если её отпустят условно-досрочно.

Дочь признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары внучкой ради 145 миллионов
Дочь признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары внучкой ради 145 миллионов

Напомним, 6 февраля стало известно, что внучка Виктора Тархова Екатерина Бельская была задержана по подозрению в убийстве дедушки и бабушки. При обыске в её квартире обнаружились их документы. Перед преступлением девушка подготовила химикаты и пластиковые ёмкости. По предварительной версии, убийство она совершила ещё перед Новым годом, тела расчленила, а куски позже вывезла на авто. Есть сведения, что у Екатерины были серьёзные проблемы с долгами и наркотиками. Предположительно, она планировала распродать имущество убитых родственников, чтобы выручить за него 145 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paul Biryukov

Юрий Лысенко
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