Захарова напомнила об отсутствии агремана от США на нового посла России
Россия определилась с кандидатурой своего нового посла в Вашингтоне, но агреман от американских коллег всё ещё не получен. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – объяснила представитель МИДа РИА «Новости».
Напомним, что бывший российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября 2024 года. 10 октября президент РФ Владимир Путин официально освободил его от должности, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Имя нового посла официально не называется, но глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура. По данным СМИ, это может быть директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
Telegram / Мария Захарова