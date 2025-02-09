Сильная магнитная буря 10 февраля. Кому Солнце испортит понедельник и как долго им страдать

Солнце, наше небесное светило, источник жизни и тепла, таит в себе также и мощную разрушительную силу. На поверхности звезды образовалась корональная дыра, извергающая потоки заряженных частиц в космическое пространство. И на этот раз траектория этого солнечного «выброса» направлена прямо на Землю. Прогнозы неутешительны: 10 февраля ожидается мощная магнитная буря, способная оказать серьёзное влияние на нашу планету и всё живое на ней. Чего ждать? Как защитить себя от мощного удара космической погоды? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Магнитная буря 10 февраля — какой силы будет и сколько продлится

Когда будет пик магнитной бури 10 февраля и сколько она продлится. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ежедневно специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ публикуют прогнозы солнечной активности. Согласно этим данным, в понедельник, 10 февраля, ожидается геомагнитное возмущение, которое почувствуют все метеозависимые люди.

Сначала магнитная буря 10 февраля будет на уровне возмущений средней силы, которые можно будет почувствовать уже в полночь. Но возмущения будут расти, и уже через три часа магнитная буря достигнет уровня Kp 5. Пик геомагнитного шторма 10 февраля, как мы видим по данным учёных, будет с 03:00 до 09:00 по московскому времени. Магнитная буря уровня G1 может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, проявляющийся в головных болях и ухудшении самочувствия.

Магнитная буря 10 февраля: Кто в зоне риска почувствовать недомогание

10 февраля во время магнитной бури особенно уязвимы будут люди следующих групп. Инфографика © Life.ru

10 февраля во время геомагнитной бури чувствительность к изменениям магнитного поля Земли может проявиться у различных групп людей. Вот кто в зоне риска почувствовать себя плохо: Метеочувствительные. Эти люди испытывают физические и психоэмоциональные реакции на изменения погоды и магнитного поля Земли. Они могут чувствовать головные боли, усталость, раздражение.

Эти люди испытывают физические и психоэмоциональные реакции на изменения погоды и магнитного поля Земли. Они могут чувствовать головные боли, усталость, раздражение. Люди с болезнями сердечно-сосудистого профиля. Личности с заболеваниями сердца и сосудов могут быть более уязвимы к колебаниям магнитного поля, так как это в силах вызывать ухудшение состояния — например, повышение артериального давления.

Личности с заболеваниями сердца и сосудов могут быть более уязвимы к колебаниям магнитного поля, так как это в силах вызывать ухудшение состояния — например, повышение артериального давления. Люди с психоэмоциональными расстройствами . Те, кто страдает от тревоги, депрессии или других расстройств, могут чувствовать ухудшение своего состояния во время магнитной бури 10 февраля из-за изменения биоэлектрических процессов в организме.

. Те, кто страдает от тревоги, депрессии или других расстройств, могут чувствовать ухудшение своего состояния во время магнитной бури 10 февраля из-за изменения биоэлектрических процессов в организме. Пожилые люди. С возрастом организм становится более восприимчивым к внешним факторам, таким как магнитные бури, что может приводить к ухудшению самочувствия.

С возрастом организм становится более восприимчивым к внешним факторам, таким как магнитные бури, что может приводить к ухудшению самочувствия. Беременные женщины . Изменения в окружающей среде могут оказывать влияние на гормональный фон и общее состояние будущих мам, что приводит к повышенной чувствительности.

. Изменения в окружающей среде могут оказывать влияние на гормональный фон и общее состояние будущих мам, что приводит к повышенной чувствительности. Люди с хроническими заболеваниями (астма, диабет и др.) — их состояние может усугубляться в условиях магнитной бури.

В общем, плохое самочувствие во время магнитной бури 10 февраля может ощущаться у многих людей, особенно у тех, кто уже имеет предрасположенность к негативным реакциям на изменения в окружающей среде.

Как пережить магнитную бурю 10 февраля: рабочие лайфхаки от врачей

Советы врачей, как минимизировать негативные последствия от магнитной бури 10 февраля. Изображение © Kandinsky / Life.ru

Магнитная буря 10 февраля может негативно сказаться на самочувствии многих людей. Чтобы минимизировать неприятные последствия, воспользуйтесь следующими лайфхаками: Не переутомляйтесь. Избегайте физических и умственных перегрузок.

Избегайте физических и умственных перегрузок. Не злоупотребляйте алкоголем и кофе. Эти напитки могут усилить негативное влияние магнитной бури.

Эти напитки могут усилить негативное влияние магнитной бури. Не принимайте важных решений. В период магнитных бурь снижается концентрация внимания и способность к принятию решений. Отложите важные дела на более спокойное время.

В период магнитных бурь снижается концентрация внимания и способность к принятию решений. Отложите важные дела на более спокойное время. Не планируйте сложные мероприятия. Избегайте важных встреч, переговоров и других мероприятий, требующих максимальной концентрации внимания и энергии.

Избегайте важных встреч, переговоров и других мероприятий, требующих максимальной концентрации внимания и энергии. Не игнорируйте сигналы организма. Если чувствуете недомогание, не пытайтесь перебороть его силой воли. Отдыхайте и прислушивайтесь к своему телу.