Опрос показал, как американцы оценивают деятельность Трампа в первый месяц его президентства

Более половины американцев считают, что президент Дональд Трамп успешно справляется со своими обязанностями. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного телекомпанией CBS совместно с исследовательским институтом YouGov.

По результатам опроса, 53% респондентов положительно оценивают деятельность Трампа, в то время как 47% имеют противоположное мнение. Большинство участников характеризуют действующего президента как решительного, энергичного и целеустремленного лидера, который выполняет свои предвыборные обещания.