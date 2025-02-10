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Регион
10 февраля, 08:27

Опрос показал, как американцы оценивают деятельность Трампа в первый месяц его президентства

CBS: Больше половины американцев одобрили работу Трампа на посту президента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Более половины американцев считают, что президент Дональд Трамп успешно справляется со своими обязанностями. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного телекомпанией CBS совместно с исследовательским институтом YouGov.

По результатам опроса, 53% респондентов положительно оценивают деятельность Трампа, в то время как 47% имеют противоположное мнение. Большинство участников характеризуют действующего президента как решительного, энергичного и целеустремленного лидера, который выполняет свои предвыборные обещания.

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Опрос проводился с 5 по 7 февраля и охватил около 2200 совершеннолетних граждан США. Погрешность составила 2,5%.

Республиканец Трамп вновь вступил в должность президента 20 января после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года, где он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, ранее занимавшую пост вице-президента при Джо Байдене. Первым делом отменил 78 указов, подписанных Джо Байденом. Помимо этого, новый глава Белого дома издал свыше сотни собственных распоряжений, среди которых признание в стране лишь двух полов — мужского и женского.

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Марина Фещенко
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