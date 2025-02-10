Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары, убитого собственной внучкой

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, отбывающая наказание по делу о вымогательстве, переживает серьёзные психологические трудности после сообщений об убийстве своего отца и возможной причастности к этому своей дочери. Об этом рассказал адвокат женщины Андрей Карномазов.

«Переживает. Много неясного. Слава Богу, что она не читает то многообразие версий, которое сейчас есть в средствах массовой информации. (У неё. — Прим. Life.ru) тяжёлое психологическое состояние, безусловно, непонимание происходящего», — рассказал адвокат РИА «Новости».