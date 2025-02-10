Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары, убитого собственной внучкой
Адвокат Карномазов: Дочь экс-мэра Тархова сейчас в тяжёлом психическом состоянии
Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, отбывающая наказание по делу о вымогательстве, переживает серьёзные психологические трудности после сообщений об убийстве своего отца и возможной причастности к этому своей дочери. Об этом рассказал адвокат женщины Андрей Карномазов.
«Переживает. Много неясного. Слава Богу, что она не читает то многообразие версий, которое сейчас есть в средствах массовой информации. (У неё. — Прим. Life.ru) тяжёлое психологическое состояние, безусловно, непонимание происходящего», — рассказал адвокат РИА «Новости».
Собеседник агентства сообщил, что на данный момент позиция по делу об убийстве бывшего мэра Самары, в котором Людмила является потерпевшей, ещё не окончательно определена.
Напомним, 6 февраля стало известно, что внучка Виктора Тархова Екатерина Бельская была задержана по подозрению в убийстве дедушки и бабушки. Во время обысков в её квартире оперативники нашли их документы. Девушка тщательно готовилась к преступлению. Она купила химикаты и пластиковые ёмкости. Позже выяснилось, что рассчётливая дама убила родственников ещё перед Новым годом, а тела по кускам вывезла на авто. Была информация, что подозреваемая тонула в долгах из-за пристрастия к наркотикам. По предварительным данным, она хотела продать вещи стариков.
ТАСС / ИТАР-ТАСС