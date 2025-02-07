«Деградировавшая наркоманка»: Составлен портрет личности внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в убийстве
Психиатр Шуров: У внучки Тархова возникла моральная деградация из-за наркотиков
Сейчас в Самарской области полиция ищет тело убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Главной и единственной подозреваемой по делу является внучка бывшего главы города 29-летняя Екатерина Бельская. Life.ru попросил психиатров составить портрет её личности, чтобы понять, способна ли эта девушка на хладнокровное убийство ради денег.
Екатерина — девочка, которая изначально росла в антисоциальной обстановке. Отчим — криминальный авторитет, мама сейчас сидит за вымогательство. <...> О том, что она наркоманка, говорит ещё и нелепость поступка. Понятно, что её найдут и срок будет огромный. Но употребить, оказывается, гораздо важнее. Я уже молчу о моральном облике и отношении к близким. Однако для неё это важнее, чем вести адекватный образ жизни. Поэтому деградировавшая наркоманка, способная на всё, — это самые страшные люди.
Шуров также подчеркнул, что родители сформировали у девочки определённую наклонность к нарушению закона. Она употребляет наркотики, зарабатывает проституцией, не выполняет материнские обязанности и влезает в долги. Необходимо дождаться результатов психиатрической экспертизы, чтобы понять, имеет ли Бельская личностные расстройства, подчеркнул психиатр. Другой специалист уверен, что мотивом поступка могла быть не только жажда наживы, но и завышенная самооценка.
Психологический портрет убийцы по тем данным, что имеются (именно убийцы, а не Екатерины Бельской, она пока только подозреваемая): импульсивность, неумение отсрочивать свои желания, влечение к острым ощущениям, пренебрежение морально-этическими нормами, общая педагогическая запущенность, невысокий уровень интеллектуального развития, внешнеобвинительные тенденции, эмоциональная холодность. Высока вероятность злоупотребления алкоголем или употребления наркотиков.
Напомним, Следственный комитет уже выяснил, что перед убийством Бельская закупилась канистрами с химикатами и пластиковыми ёмкостями. Также в её квартире нашли телефоны и паспорта жертв. Предварительно, девушка могла совершить расправу над дедушкой и бабушкой перед Новым годом. Бельская хотела выручить прибыль с реализации имущества родственников: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля. Известно, что у внучки был долг почти в 705 тысяч рублей и проблемы с наркотиками.