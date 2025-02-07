«Деградировавшая наркоманка»: Составлен портрет личности внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в убийстве

Екатерина — девочка, которая изначально росла в антисоциальной обстановке. Отчим — криминальный авторитет, мама сейчас сидит за вымогательство. <...> О том, что она наркоманка, говорит ещё и нелепость поступка. Понятно, что её найдут и срок будет огромный. Но употребить, оказывается, гораздо важнее. Я уже молчу о моральном облике и отношении к близким. Однако для неё это важнее, чем вести адекватный образ жизни. Поэтому деградировавшая наркоманка, способная на всё, — это самые страшные люди.