«Отвезли на полигон»: Выяснилось, почему тела убитых экс-мэра Самары и его жены не могут найти

Появилась новая версия касательно убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. У следователей до сих пор только одна подозреваемая — внучка супругов Екатерина Бельская. Есть предположение, что внучка могла расчленить супругов, расфасовать тела по пакетам и вынести их на свалку. Об этом сообщает kp.ru.

«Все контейнеры по предполагаемому маршруту преступницы были вывезены. Их содержимое мусоровоз отвёз на полигон», — уточнили в пресс-службе регоператора АО «Экология»

Именно в тот день, когда Бельская могла избавляться от тел, мусоровозы исправно очищали баки в районе. При этом, ничего подозрительного работники не замечали.