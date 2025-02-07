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7 февраля, 11:22

«Отвезли на полигон»: Выяснилось, почему тела убитых экс-мэра Самары и его жены не могут найти

Kp.ru: Тела экс-мэра Самары и его жены могли расчленить и выкинуть на свалку

Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © ITAR-TASS / Рубцова Юлия

Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © ITAR-TASS / Рубцова Юлия

Появилась новая версия касательно убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. У следователей до сих пор только одна подозреваемая — внучка супругов Екатерина Бельская. Есть предположение, что внучка могла расчленить супругов, расфасовать тела по пакетам и вынести их на свалку. Об этом сообщает kp.ru.

«Все контейнеры по предполагаемому маршруту преступницы были вывезены. Их содержимое мусоровоз отвёз на полигон», — уточнили в пресс-службе регоператора АО «Экология»

Именно в тот день, когда Бельская могла избавляться от тел, мусоровозы исправно очищали баки в районе. При этом, ничего подозрительного работники не замечали.

Однако криминалист Михаил Игнатов считает, что в квартире не было расчленения, так как там не обнаружили следов крови. Супругов вполне себе могли вывезти живыми. Также существует версия, что у убийцы четы Тарховых могли быть подельники.

Напомним, что об убийстве Тарховых стало известно 5 февраля. В тот же день и была задержана главная подозреваемая. В СК рассказали, что девушка вела подготовку к убийству: закупилась химикатами, забрала паспорта и телефоны жертв и установила места, где сбывают ювелирные украшения. Предполагается, что она убила родственников ещё перед Новым годом. Известно, что у внучки был долг почти в 705 тысяч рублей и проблемы с наркотиками.

А я дедушку любил: Ради каких богатств внучка могла убить экс-мэра Самары
А я дедушку любил: Ради каких богатств внучка могла убить экс-мэра Самары
Полина Никифорова
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