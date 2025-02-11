В МИД вскрыли данные о медицинских экспериментах Киева на мирных жителях
Посол Мирошник: Киев ставит медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых
Киевский режим ставит медицинские эксперименты над мирными жителями и ранеными военными ВСУ. Украина в данный момент используется в качестве полигона для испытаний на людях, что в цивилизованных странах невозможно представить. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Возможно также проведение экспериментов. Когда в цивилизованном мире нельзя использовать ту или иную методику, препараты, то в прифронтовой зоне Украины можно делать всё. Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, всё что угодно, чтобы проверить, как это работает», — заявил Мирошник в беседе с РИА «Новости».
Введением неизвестных лекарств людям на Украине, по словам посла, не ограничиваются. На раненых бойцах ВСУ и мирных жителях также отрабатываются некоторые виды операций. После экспериментаторы собирают данные по реакциям организмов испытуемых на те или иные препараты, добавил он.
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