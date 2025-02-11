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Регион
11 февраля, 05:46

В МИД вскрыли данные о медицинских экспериментах Киева на мирных жителях

Посол Мирошник: Киев ставит медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых

Киевский режим ставит медицинские эксперименты над мирными жителями и ранеными военными ВСУ. Украина в данный момент используется в качестве полигона для испытаний на людях, что в цивилизованных странах невозможно представить. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Возможно также проведение экспериментов. Когда в цивилизованном мире нельзя использовать ту или иную методику, препараты, то в прифронтовой зоне Украины можно делать всё. Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, всё что угодно, чтобы проверить, как это работает»,заявил Мирошник в беседе с РИА «Новости».

Введением неизвестных лекарств людям на Украине, по словам посла, не ограничиваются. На раненых бойцах ВСУ и мирных жителях также отрабатываются некоторые виды операций. После экспериментаторы собирают данные по реакциям организмов испытуемых на те или иные препараты, добавил он.

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Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Мария Любицкая
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