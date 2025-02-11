Киевский режим ставит медицинские эксперименты над мирными жителями и ранеными военными ВСУ. Украина в данный момент используется в качестве полигона для испытаний на людях, что в цивилизованных странах невозможно представить. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Возможно также проведение экспериментов. Когда в цивилизованном мире нельзя использовать ту или иную методику, препараты, то в прифронтовой зоне Украины можно делать всё. Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, всё что угодно, чтобы проверить, как это работает», — заявил Мирошник в беседе с РИА «Новости».