СК проведёт дополнительную проверку по делу Яниса Тиммы

Следствие отправило на дополнительную проверку материалы о самоубийстве бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Просьбу об этом направила адвокат, нанятая родственниками баскетболиста.

Как сообщает телеграм-канал Mash, семья Яниса убеждена, что смерть Тиммы носит криминальный характер, по их мнению баскетболиста могли довести до самоубийства или же убить. Среди основных подозреваемых — Анна Седокова и друзья Тиммы. Прокурор одобрил просьбу защиты. Теперь следователи Пресненского района Москвы должны будут провести дополнительную проверку.