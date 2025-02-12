СК проведёт дополнительную проверку по делу Яниса Тиммы
Mash: Дело Яниса Тиммы отправлено на дополнительную проверку по просьбе адвоката
Янис Тимма и Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova
Следствие отправило на дополнительную проверку материалы о самоубийстве бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Просьбу об этом направила адвокат, нанятая родственниками баскетболиста.
Как сообщает телеграм-канал Mash, семья Яниса убеждена, что смерть Тиммы носит криминальный характер, по их мнению баскетболиста могли довести до самоубийства или же убить. Среди основных подозреваемых — Анна Седокова и друзья Тиммы. Прокурор одобрил просьбу защиты. Теперь следователи Пресненского района Москвы должны будут провести дополнительную проверку.
Во время прошлой подобной проверки, по утверждению родственников Тиммы, сотрудники Следственного комитета якобы не стали проверять переписку баскетболиста с бывшей супругой.
Напомним, что Яниса Тимму нашли мёртвым в центре Москвы 17 декабря. Следствие подтвердило, что бывший муж Анны Седоковой совершил самоубийство, при этом в Латвии, откуда родом баскетболист, проводят своё расследование. Там возбудили уголовное дело, не исключая, что в этом происшествии есть криминальный след.