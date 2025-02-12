Трамп анонсировал освобождение ещё одного американца, но сохранил интригу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду в Штаты, вслед за Марком Фогелем осуждённым в России за контрабанду и хранение наркотиков, вернётся ещё один американец. При этом имя этого человека и страну, где он находится, глава Белого дома не назвал.