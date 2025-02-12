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12 февраля, 06:38

Трамп анонсировал освобождение ещё одного американца, но сохранил интригу

Трамп анонсировал освобождение ещё одного американца, осуждённого за рубежом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду в Штаты, вслед за Марком Фогелем осуждённым в России за контрабанду и хранение наркотиков, вернётся ещё один американец. При этом имя этого человека и страну, где он находится, глава Белого дома не назвал.

«Кое-кто ещё будет освобождён завтра [в среду, 12 февраля], вы об этом узнаете», — заявил Трамп в Белом доме на встрече с Фогелем.

Освобождённый в РФ Фогель заявил Трампу, что его помиловал Путин
Освобождённый в РФ Фогель заявил Трампу, что его помиловал Путин

Как сообщал Life.ru, экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля арестовали в Москве по подозрению в перевозке и хранении наркотиков зимой 2022 года. В июне того же года суд приговорил его к 14 годам заключения. Накануне Белый дом сообщил об освобождении и скором прибытии Фогеля в США. Трамп подчеркнул, что РФ отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг. Прилетев на родину, Фогель принялся целовать землю.

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Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Мария Любицкая
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