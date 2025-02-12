В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки бизнеса после ЧП с ртутными пирожками
Депутат Леонов призвал снять мораторий на проверки коммерческих предприятий
Частые нарушения санитарных норм в общепите и продуктовых магазинах происходят из-за редких проверок Роспотребнадзора, у ведомства не хватает полномочий. Об этом заявил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя резонансное отравление москвичей пирожками со ртутью.
Депутат Леонов призвал отменить мораторий на проверки коммерческих предприятий. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Это будет не первый случай в РФ, и в целом надо дать Роспотребнадзору нормально работать, нормально проверять», — рассказал парламентарий в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым, отрывок беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.
Леонов дополнил, что необходимо отменять мораторий на проверки коммерческих организаций. В таком случае Роспотребнадзор сможет чаще проверять обычные магазины и кафе. Сейчас же для проверок необходимы санкции прокуратуры.
Напомним, накануне сообщалось, что два жителя Москвы съели пирожки со ртутью и попали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал роковую выпечку. В связи с инцидентом Роспотребнадзор начал расследование. Под подозрение попали пекарня «Мельница» и магазин «Дикси», где опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них.
Life.ru