В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки бизнеса после ЧП с ртутными пирожками

Частые нарушения санитарных норм в общепите и продуктовых магазинах происходят из-за редких проверок Роспотребнадзора, у ведомства не хватает полномочий. Об этом заявил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя резонансное отравление москвичей пирожками со ртутью.

Депутат Леонов призвал отменить мораторий на проверки коммерческих предприятий. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это будет не первый случай в РФ, и в целом надо дать Роспотребнадзору нормально работать, нормально проверять», — рассказал парламентарий в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым, отрывок беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.