Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 10:00

Тест: Лишь Саша Белый на 6/6 отгадает, кому из кинобандитов нулевых принадлежат эти фразы

Атмосфера 90-х продолжает приковывать внимание молодёжи, а на экраны выходят новые картины про эту удивительную эпоху. Но мы решили вспомнить, с чего всё начиналось!

Нулевые в России стали временем, когда кино про бандитов захватило сердца зрителей по полной! На фоне сложной социальной обстановки и перехода от лихих 90-х к новому тысячелетию такие фильмы стали не только развлечением, но и отражением эпохи. Герои этих картин — не просто преступники, а сложные персонажи, которые борются за справедливость, пусть и своими методами, пытаются строить отношения, заводят семью и, конечно же, защищают друзей! Общество видело в них силу, харизму и даже романтику, что сделало Сашу Белого, Данилу Багрова и других авторитетов культовыми фигурами в кино и за его пределами. Бандитский сленг, атмосфера «крутого» мира и запоминающиеся фразы стали частью повседневной речи, а сами персонажи обрели армии фанаток, восхищавшихся их брутальностью. Эти фильмы стали культурным феноменом, который до сих пор вызывает ностальгию и интерес. А сможете ли вы вспомнить, кому принадлежат эти фразы?

Кино и сериалы 90-х и нулевых до сих пор глубоко сидят в нашей памяти и вызывают приятное чувство ностальгии. Но вы когда-нибудь задумывались, что стало с актёрами, которые тогда были безумно популярны? Мы провели расследование и узнали, где сейчас главные красотки культовых картин тех времён! Эти 5 странных вещей времён СССР в 90-е ни у кого не вызывали удивления, но нынешняя молодёжь даже не догадывается, что это такое!

Тест: Истинный байкер сразу же узнает 6 культовых фильмов СССР по кадру с мотоциклом
Тест: Истинный байкер сразу же узнает 6 культовых фильмов СССР по кадру с мотоциклом
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Брат 2», режиссер/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk, © Фильм «Жмурки», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar