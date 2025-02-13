Кремль не захотел называть имя россиянина, которого обменяли на американца Фогеля
Песков не стал раскрывать имя возвращающегося в рамках обмена с США россиянина
Имя россиянина, которого вернут на родину в обмен на освобождённого в РФ американца Марка Фогеля, остаётся в секрете. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать имя.
«Поскольку речь идёт об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США [Дональд Трамп] подтвердил, что все договорённости с американской стороны будут выполнены, поэтому на днях российский гражданин вернётся на родину», — сообщил представитель Кремля.
Примечательно, что в Белом доме личность россиянина не скрывают — совсем скоро на родину должен вернуться Александр Винник, ожидавший в США приговора по обвинениям в финансовых махинациях. Напомним, ранее РФ освободила американца Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков. Дональд Трамп поблагодарил Москву за этот жест, а затем лично встретился с соотечественником в Вашингтоне.
Life.ru