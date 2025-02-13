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13 февраля, 10:12

Кремль не захотел называть имя россиянина, которого обменяли на американца Фогеля

Песков не стал раскрывать имя возвращающегося в рамках обмена с США россиянина

Имя россиянина, которого вернут на родину в обмен на освобождённого в РФ американца Марка Фогеля, остаётся в секрете. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать имя.

«Поскольку речь идёт об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США [Дональд Трамп] подтвердил, что все договорённости с американской стороны будут выполнены, поэтому на днях российский гражданин вернётся на родину», — сообщил представитель Кремля.

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Примечательно, что в Белом доме личность россиянина не скрывают — совсем скоро на родину должен вернуться Александр Винник, ожидавший в США приговора по обвинениям в финансовых махинациях. Напомним, ранее РФ освободила американца Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков. Дональд Трамп поблагодарил Москву за этот жест, а затем лично встретился с соотечественником в Вашингтоне.

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Life.ru

Мария Любицкая
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