Bloomberg описал самый кошмарный для Киева вариант завершения конфликта

Беседа президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом острее ставит вопрос о скорых переговорах на Украине. Журналисты Bloomberg составили три примерных сценария урегулирования ситуации и судьбы Незалежной.

Первый вариант: Россия сохраняет освобождённые территории и они остаются «в подвешенном состоянии». Допускаются обмены территориями, например: часть захваченной ВСУ Курской области на некоторые гарантии безопасности при переговорах. При этом, Европа уговорит США ещё какое-то время помогать Киеву, пока сама не сможет полностью покрывать все потребности.

Второй вариант: Европа и США пообещают Киеву вмешаться, если Россия нарушит условия сделки. Журналисты сомневаются, что кто-то из политиков захочет открытого конфликта с Москвой. Допускается обещание нарастить военную помощь и поднять украинскую промышленность, что может помочь вступить в ЕС.