Bloomberg описал самый кошмарный для Киева вариант завершения конфликта
Агентство Bloomber описало три сценария завершения украинского конфликта
Беседа президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом острее ставит вопрос о скорых переговорах на Украине. Журналисты Bloomberg составили три примерных сценария урегулирования ситуации и судьбы Незалежной.
Первый вариант: Россия сохраняет освобождённые территории и они остаются «в подвешенном состоянии». Допускаются обмены территориями, например: часть захваченной ВСУ Курской области на некоторые гарантии безопасности при переговорах. При этом, Европа уговорит США ещё какое-то время помогать Киеву, пока сама не сможет полностью покрывать все потребности.
Второй вариант: Европа и США пообещают Киеву вмешаться, если Россия нарушит условия сделки. Журналисты сомневаются, что кто-то из политиков захочет открытого конфликта с Москвой. Допускается обещание нарастить военную помощь и поднять украинскую промышленность, что может помочь вступить в ЕС.
Третий вариант: США теряют интерес к Украине, останавливают всю помощь и бросают Киев на плечи Европы. Такой расклад сохраняет суверенитет Незалежной, однако Россия установит контроль над новыми регионами и не даст киевскому режиму вступить в НАТО.
Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор после переизбрания республиканца — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону, в том числе обсуждали Украину. Глава Белого дома высказался за скорейшую остановку боевых действий, Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством переговоров. Также президенты договорились нанести взаимные визиты в США и РФ. А до этого может состояться их встреча на нейтральной территории.
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