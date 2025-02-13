Полиция не нашла тела убитого экс-мэра Самары и его жены на мусорном полигоне
Правоохранители закончили поиски тел бывшего мэра Самары и его жены на мусорном полигоне в Самарской области. Там они ничего не обнаружили, сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Экология» в беседе с РИА «Новости».
«Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около 1 гектара (100 на 100 метров). АО «Экология» предоставило технику — экскаватор, бульдозер, погрузчик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную.
Напомним, 6 февраля сообщили, что внучка Виктора Тархова Екатерина Бельская была задержана по подозрению в убийстве дедушки и бабушки. В ходе обысков в её квартире полицейские обнаружили их документы. Девушка долго готовилась к преступлению. Она приобрела химикаты и пластиковые ёмкости. Позже выяснилось, что расчётливая дама убила родственников ещё перед Новым годом, а тела по кускам вывезла на авто. Была информация, что подозреваемая тонула в долгах из-за любви к наркотикам. По предварительным данным, она хотела продать вещи родных.