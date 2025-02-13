Убийце генерала Кириллова продлили арест ещё на три месяца
Ахмаджон Курбонов*. Обложка © Life.ru
Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ахмаджона Курбонова*, который обвиняется в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также его помощника Ильи Поликарпова. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия, сообщает РИА «Новости».
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Ахмаджону Курбонову* до 17 мая», — огласила решение судья Евгения Козлова.
Сегодня в суде также будут рассмотрены аналогичные ходатайства следователя о продлении ареста Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву*. По данным СК, эти подозреваемые арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова* и получали для него финансовую поддержку от куратора.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов*. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова* отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.