Убийце генерала Кириллова продлили арест ещё на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ахмаджона Курбонова*, который обвиняется в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также его помощника Ильи Поликарпова. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия, сообщает РИА «Новости».

Сегодня в суде также будут рассмотрены аналогичные ходатайства следователя о продлении ареста Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву*. По данным СК, эти подозреваемые арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова* и получали для него финансовую поддержку от куратора.