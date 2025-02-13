Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 13:02

Убийце генерала Кириллова продлили арест ещё на три месяца

Ахмаджон Курбонов*. Обложка © Life.ru

Ахмаджон Курбонов*. Обложка © Life.ru

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ахмаджона Курбонова*, который обвиняется в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также его помощника Ильи Поликарпова. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Ахмаджону Курбонову* до 17 мая», — огласила решение судья Евгения Козлова.

Сегодня в суде также будут рассмотрены аналогичные ходатайства следователя о продлении ареста Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву*. По данным СК, эти подозреваемые арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова* и получали для него финансовую поддержку от куратора.

Тайное логово и слежка: СК раскрыл новые данные об охоте «трио убийц» за генералом Кирилловым
Тайное логово и слежка: СК раскрыл новые данные об охоте «трио убийц» за генералом Кирилловым

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов*. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова* отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.

* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Убийство генерала Кириллова
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar