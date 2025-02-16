Тест: «В СССР секса не было!» — а какие ещё мифы про эту эпоху вы сможете отгадать?

Жизнь Советского Союза до сих пор вызывает споры и эмоции. Для одних это время великих достижений: первый полёт в космос, мощная промышленность, бесплатные образование и медицина. Для других — эпоха дефицита, очередей и ограничений. Но правда, как всегда, где-то посередине. Сегодня об СССР говорят многое: его идеализируют, критикуют или судят по стереотипам из фильмов и статей. Но как было в реальности? Самое время разобраться! Некоторые факты вас удивят, другие заставят задуматься, а третьи, возможно, изменят ваш взгляд на эту многогранную и противоречивую эпоху!