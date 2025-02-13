Адвокат рассказала Life.ru о гештальт-центре, где собирается работать Блиновская после отсидки

Клиника, в которой может начать работать Елена Блиновская после выхода из колонии, сотрудничает с институтом, где ранее обучалась блогерша. Об этом Life.ru рассказала адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова.

Адвокат Наталья Сальникова рассказала о клинике, где может начать работать Блиновская. Видео © Life.ru

«Защита, когда поняла, что нужно показать суду, чем человек будет заниматься, что будет делать, обратилась в те места, с которыми Елена сотрудничала. Это не просто места неизвестные, она с ними работала», — сказала адвокат.