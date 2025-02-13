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13 февраля, 18:39

Адвокат рассказала Life.ru о гештальт-центре, где собирается работать Блиновская после отсидки

Адвокат: Клиника, где собирается работать Блиновская, сотрудничает с институтом

Клиника, в которой может начать работать Елена Блиновская после выхода из колонии, сотрудничает с институтом, где ранее обучалась блогерша. Об этом Life.ru рассказала адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова.

Адвокат Наталья Сальникова рассказала о клинике, где может начать работать Блиновская. Видео © Life.ru

«Защита, когда поняла, что нужно показать суду, чем человек будет заниматься, что будет делать, обратилась в те места, с которыми Елена сотрудничала. Это не просто места неизвестные, она с ними работала», — сказала адвокат.

Сальникова заявила, что этот центр готов принять Блиновскую на работу в качестве психолога. Известно, что «королева марафонов» уже там работала, однако кем именно, адвокат не знает.

Ранее стало известно, что Блиновская может стать преподавателем гештальт-центра после того, как отсидит назначенный срок. Напомним, что прокурор запросил для неё наказание в виде шести лет колонии, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Также Блиновской снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве. Судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний.

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Полина Никифорова
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