Хозяин закрытой из-за убийцы со ртутью пекарни решил отстоять свой бизнес через суд

Хозяин пекарни «Мельница» в Москве, которую проверяли после инцидента с пирожками со ртутью, решил подать в суд. Заведение было закрыто после того, как управление Роспотребнадзора обнаружило грубые нарушения требований санитарного законодательства.

Владелец заведения на Симферопольском бульваре Олег Янковский рассказал в беседе с SHOT, что на самом деле ни следователи, ни сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили никаких следов ртути внутри общепита. В итоге из-за закрытия пекарни на время проведения следственных действий Олег понёс значительные убытки. Теперь он готовит иск в суд с требованием возмещения ущерба.