Хозяин закрытой из-за убийцы со ртутью пекарни решил отстоять свой бизнес через суд
SHOT: Хозяин закрытой из-за пирожков со ртутью пекарни в Москве готовит иск
Хозяин пекарни «Мельница» в Москве, которую проверяли после инцидента с пирожками со ртутью, решил подать в суд. Заведение было закрыто после того, как управление Роспотребнадзора обнаружило грубые нарушения требований санитарного законодательства.
Владелец заведения на Симферопольском бульваре Олег Янковский рассказал в беседе с SHOT, что на самом деле ни следователи, ни сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили никаких следов ртути внутри общепита. В итоге из-за закрытия пекарни на время проведения следственных действий Олег понёс значительные убытки. Теперь он готовит иск в суд с требованием возмещения ущерба.
Напомним, что вся криминальная история началась из-за 24-летней коллеги Дмитрий и Сергей. Мужчины проявляли интерес к девушке, но терпение одного из них лопнуло и им завладела ревность. Тогда Дмитрий решил добавить ртуть в еду Сергея и отравить товарища. Мужчин доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В итоге оказалось, что вся история — покушение на убийство из-за ревности. Дмитрия задержали, а Сергей продолжает лежать в больнице. Департамент здравоохранения опубликовал фотографии тех самых зловещих пирожков.
Shutterstock / FOTODOM / Korawat photo shoot