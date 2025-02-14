Появилось видео вылета американца Фогеля в США в сопровождении посла Трампа
Освобождённый российскими властями гражданин США Марк Фогел вернулся домой и первый делом планирует воссоединиться со своей семьёй. Об этом он рассказал, покидая Москву. Life.ru получил видеокадры его освобождения.
Гражданин США Марк Фогел вернулся в США. Видео © Life.ru
«Я просто хочу воссоединиться с моей семьей», — сказал американец перед тем, как получил свой паспорт в аэропорту Внуково для вылета в Америку.
Оказалось, что Фогел до последнего не знал, куда его везут. По дороге на самолёт у него спросили, куда его сейчас доставят. Гражданин США выразил надежду, что это будет аэропорт. В итоге точка назначения оказалась верной.
Марк Фогел также рассказал перед вылетом, что чувствует себя хорошо. Он с радостью сел на борт, который в итоге доставил его в США. В аэропорту его встречал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Напомним, что Марк Фогель, бывший сотрудник посольства США, был арестован в Москве в конце января 2022 года по подозрению в перевозке и хранении наркотиков. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. 11 февраля 2025 года Белый дом сообщил об освобождении Фогеля и его скором возвращении на родину. Дональд Трамп отметил, что Россия проявила «очень хорошее» отношение к США, сделав такой шаг. По прибытии в страну американец с радостью поцеловал землю и сразу же встретился с новым президентом США.
Life.ru