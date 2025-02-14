Появилось видео вылета американца Фогеля в США в сопровождении посла Трампа

Освобождённый российскими властями гражданин США Марк Фогел вернулся домой и первый делом планирует воссоединиться со своей семьёй. Об этом он рассказал, покидая Москву. Life.ru получил видеокадры его освобождения.

Гражданин США Марк Фогел вернулся в США. Видео © Life.ru

«Я просто хочу воссоединиться с моей семьей», — сказал американец перед тем, как получил свой паспорт в аэропорту Внуково для вылета в Америку.

Оказалось, что Фогел до последнего не знал, куда его везут. По дороге на самолёт у него спросили, куда его сейчас доставят. Гражданин США выразил надежду, что это будет аэропорт. В итоге точка назначения оказалась верной.