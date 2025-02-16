В МАГАТЭ назвали причину непрекращающихся после провокации Киева пожаров на крыше саркофага ЧАЭС

Пожары на крыше саркофага четвёртого блока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) после удара БПЛА продолжаются из-за легковоспламеняющихся материалов в обшивке. Об этом заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Причиной [пожаров] стали легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши», — сказано в публикации.

К месту происшествия прибыла группа экспертов агентства. Они установили, что удар дрона пробил облицовку арки, образовав взрыв диаметром порядка шесть метров, а также повредив оборудование и электрические кабели. Опорные балки, важные для структуры, не получили значительного ущерба.