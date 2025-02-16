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16 февраля, 10:02

В МАГАТЭ назвали причину непрекращающихся после провокации Киева пожаров на крыше саркофага ЧАЭС

МАГАТЭ: Пожар на крыше 4-го блока ЧАЭС случился из-за материалов обшивки

Последствия украинской провокации на крыше саркофага четвёртого блока Чернобыльской АЭС. Обложка © Wikipedia.org / ДСП ЧАЕС

Последствия украинской провокации на крыше саркофага четвёртого блока Чернобыльской АЭС. Обложка © Wikipedia.org / ДСП ЧАЕС

Пожары на крыше саркофага четвёртого блока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) после удара БПЛА продолжаются из-за легковоспламеняющихся материалов в обшивке. Об этом заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Причиной [пожаров] стали легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши», — сказано в публикации.

К месту происшествия прибыла группа экспертов агентства. Они установили, что удар дрона пробил облицовку арки, образовав взрыв диаметром порядка шесть метров, а также повредив оборудование и электрические кабели. Опорные балки, важные для структуры, не получили значительного ущерба.

О происшествии высказался и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал удары по ядерным объектам недопустимыми и призвал их не допускать.

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Напомним, в ночь на 14 февраля МАГАТЭ уведомило о взрыве на ЧАЭС, вызванном попаданием дрона. Удар пришёлся по саркофагу 4-го блока, где находится повреждённый реактор. В Кремле заявили, что случившееся — результат провокации Киева, который обвинил в этом российскую сторону. Военкор Александр Коц также считает, что удар по ЧАЭС — украинская провокация, призванная сорвать переговоры РФ и США. В качестве аргумента журналист приводит скорость, с которой Киев опубликовал фотографии разрушений на ЧАЭС — словно там была наготове съёмочная группа с задачей оперативно зафиксировать последствия «преступления Москвы».

Юрий Лысенко
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