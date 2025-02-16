После появления в соцсетях кадров удара по Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский поспешил возложить вину на Россию. Провокация произошла аккурат в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на что обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Он разоблачил ложь главы киевского режима.

«Честно говоря, это позорище какое-то. То, что британцы и украинцы будут проводить провокации какие-то разными способами, обострять ситуацию для того, чтобы отвертеться от переговоров, это было понятно. И в принципе-то об этом написали все умные люди, кто по долгу службы следит за ситуацией, как-то её комментирует. Все этого ожидали, но не такие же убогие», — отметил эксперт.