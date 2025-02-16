«Позорище какое-то»: Военный эксперт разоблачил ложь Зеленского об ударе по ЧАЭС
Обозреватель Шлепченко разоблачил ложь Зеленского об ударе по ЧАЭС
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
После появления в соцсетях кадров удара по Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский поспешил возложить вину на Россию. Провокация произошла аккурат в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на что обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Он разоблачил ложь главы киевского режима.
«Честно говоря, это позорище какое-то. То, что британцы и украинцы будут проводить провокации какие-то разными способами, обострять ситуацию для того, чтобы отвертеться от переговоров, это было понятно. И в принципе-то об этом написали все умные люди, кто по долгу службы следит за ситуацией, как-то её комментирует. Все этого ожидали, но не такие же убогие», — отметил эксперт.
По его словам, провокация с атакой по ЧАЭС получилась довольно убогой. Шлепченко подчеркнул, что она соответствовала методичкам 2022 года, когда в мире без проверки верили любым фейкам из Украины и были готовы обвинить Россию во всех грехах.
Напомним, в ночь на 14 февраля МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС раздался взрыв. Украина обвинила в ударе Россию. Однако Дмитрий Песков отверг украинские фейки об атаке на ЧАЭС. Кроме того, Киев уличили в попытке изъять ядерные отходы с Чернобыльской АЭС под прикрытием взрыва. А в МАГАТЭ назвали причину непрекращающихся после провокации Киева пожаров на крыше саркофага ЧАЭС.