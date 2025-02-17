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Регион
16 февраля, 23:48

Джей Ди Вэнс возмутился заявлению телеведущей о свободе слова и холокосте

Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / JD Vance

Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / JD Vance

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил удивление после заявления телеведущей CBS, предположившей, что свобода слова могла стать причиной холокоста.

Во время интервью с государственным секретарём США Марко Рубио ведущая попросила его прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что к холокосту привела свобода слова. В ответ Рубио отметил, что в гитлеровской Германии такой свободы не было.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?» написал Вэнс в соцсети Х.

Итоги Мюнхенской конференции: Зеленский мечтает о встрече с Путиным, Вэнс разнёс Европу
Итоги Мюнхенской конференции: Зеленский мечтает о встрече с Путиным, Вэнс разнёс Европу

Напомним, что посетивший конференцию по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился на европейских лидеров с разгромной критикой. Глава США уже назвал речь Вэнса блестящей работой. Франция попыталась возражать, но в России полагают, что Евросоюз в итоге смирится с нагоняем из Вашингтона.

Артём Гапоненко
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