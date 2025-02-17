Песков: Рано обсуждать возможность участия ЕС в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что было бы преждевременно говорить об участии Европы в будущих переговорах по Украине. Он уточнил, что представители РФ и США завтра только начнут обсуждать в Эр-Рияде подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Готовиться будет встреча двух президентов, о которой они условились во время телефонного разговора», — рассказал представитель Кремля.