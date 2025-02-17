Песков: Рано обсуждать возможность участия ЕС в переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что было бы преждевременно говорить об участии Европы в будущих переговорах по Украине. Он уточнил, что представители РФ и США завтра только начнут обсуждать в Эр-Рияде подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
«Готовиться будет встреча двух президентов, о которой они условились во время телефонного разговора», — рассказал представитель Кремля.
Песков добавил, что завтрашние контакты со Штатами будут посвящены подготовке возможной встрече по Украине. Поэтому все модальности, которые могут обсуждаться не на высшем уровне, будут озвучены только во вторник.
Ранее стало известно, что на переговоры с делегацией Америки отправятся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напомним, что в Саудовской Аравии встретятся официальные должностные лица РФ и США, чтобы начать подготовку к предполагаемым переговорам президентов двух стран. По информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. Известно, что госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф уже прибыли в Эр-Рияд.
Life.ru