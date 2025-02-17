В Кремле оценили выволочку, которую Евросоюзу устроил Вэнс на Мюнхенской конференции
Песков: Москва фиксировала заявления Вэнса на Мюнхенской конференции
Москва тщательно фиксировала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, но делать выводы пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременным, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали», — отметил представитель Кремля.
61-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля, где высокопоставленные официальные лица обсуждали важнейшие вызовы и проблемы внешней политики, включая конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Россия на ней представлена не была. Но удар пришёл откуда не ждали: вице-президент Джей Ди Вэнс устроил настоящую «прожарку» Евросоюзу, раскритиковав европейских политиков за цензуру, отмену выборов, миграционный кризис. После таких заявлений Вэнса председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз на закрытии форума и назвал конференцию «кошмарным сном» для Европы. Подробнее об итогах Мюнхенской конференции читайте на Life.ru.
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