В Кремле оценили выволочку, которую Евросоюзу устроил Вэнс на Мюнхенской конференции

Москва тщательно фиксировала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, но делать выводы пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременным, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали», — отметил представитель Кремля.