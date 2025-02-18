Расплакавшийся из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который не смог сдержать слёз во время церемония закрытия форума, ещё в 2020 году, когда первый президентский срок Дональда Трампа подходил к концу, приобрёл в элитном районе Нью-Йорка двухкомнатную квартиру. Об этом говорится в документах городского реестра.

Накануне в своём выступлении он заявил, что конференция в этом году стала «европейским кошмарным сном», в то же время «Америка при Трампе живёт на другой планете». При этом всего 5 годами ранее он, передаёт выдержки из документа РИА «Новости», стал обладателем недвижимости в Штатах стоимостью 780 тысяч долларов. В официальных документах покупателем числится сам Хойсген, а также его супруга Ина. На тот момент президентство Трампа ещё было в самом разгаре.

Квартира располагается по адресу Западная 75-я улица, 102 (102 West 75th Street). Просторное жилище на пятом этаже семиэтажного здания 1892 года постройки расположено примерно в полукилометре от Центрального парк и Американского музея естественной истории. При этом ежемесячно за обслуживание глава Мюнхенской конференции обязуется выплачивать 1900 долларов.