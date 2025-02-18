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18 февраля, 06:54

Расплакавшийся из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке

Кристоф Хойсген. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jens Schicke

Кристоф Хойсген. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jens Schicke

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который не смог сдержать слёз во время церемония закрытия форума, ещё в 2020 году, когда первый президентский срок Дональда Трампа подходил к концу, приобрёл в элитном районе Нью-Йорка двухкомнатную квартиру. Об этом говорится в документах городского реестра.

Накануне в своём выступлении он заявил, что конференция в этом году стала «европейским кошмарным сном», в то же время «Америка при Трампе живёт на другой планете». При этом всего 5 годами ранее он, передаёт выдержки из документа РИА «Новости», стал обладателем недвижимости в Штатах стоимостью 780 тысяч долларов. В официальных документах покупателем числится сам Хойсген, а также его супруга Ина. На тот момент президентство Трампа ещё было в самом разгаре.

Квартира располагается по адресу Западная 75-я улица, 102 (102 West 75th Street). Просторное жилище на пятом этаже семиэтажного здания 1892 года постройки расположено примерно в полукилометре от Центрального парк и Американского музея естественной истории. При этом ежемесячно за обслуживание глава Мюнхенской конференции обязуется выплачивать 1900 долларов.

Внутреннее обустройство квартиры Хойсгена также заслуживает внимания — в спальне установлен декоративный камин, кресла и журнальных столик, кровать размера «кинг-сайз». Также в распоряжении хозяев оказались просторные гостиная и кухня. Сегодня данный вариант уже бы стоил более 830 тысяч долларов, подсчитали в компании Zillow, занимающейся риэлторскими услугами.

Медведев назвал Хойсгена редкостным фриком после публичных рыданий
Медведев назвал Хойсгена редкостным фриком после публичных рыданий

Напомним, что Хойсген не смог сдержать слёз на конференции после высказываний вице-президента США Джея Ди Вэнса, который резко раскритиковал Европейский союз за цензуру, недостатки в демократии и миграционный кризис. Профайлер оценил искренность рыданий главы Мюнхенской конференции, а депутат Госдумы назвал истинные причины слёз.

Мария Любицкая
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