Тест: 99% населения не сможет угадать, к каким фильмам СССР нейросеть нарисовала эти 6 обложек

В мире, где технологии становятся всё более изощрёнными, нейросети открывают перед нами удивительные возможности, переосмысливая прошлое и придавая ему новые краски. Эти художники будущего способны оживлять старые образы, интерпретировать их через призму современности и создавать что-то совершенно уникальное. Советское кино с его глубокими сюжетами, яркими персонажами и неповторимой атмосферой становится идеальным полотном для таких экспериментов! Мы попросили нейросеть сгенерировать обложки к известным советским фильмам. Сможете ли вы разгадать эту сложную загадку?