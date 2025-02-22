Тест: 99% населения не сможет угадать, к каким фильмам СССР нейросеть нарисовала эти 6 обложек
Искусственный интеллект глубоко проник не только в настоящее, но и в прошлое! Возможно, после этого теста вы по-другому взглянете на любимые картины…
В мире, где технологии становятся всё более изощрёнными, нейросети открывают перед нами удивительные возможности, переосмысливая прошлое и придавая ему новые краски. Эти художники будущего способны оживлять старые образы, интерпретировать их через призму современности и создавать что-то совершенно уникальное. Советское кино с его глубокими сюжетами, яркими персонажами и неповторимой атмосферой становится идеальным полотном для таких экспериментов! Мы попросили нейросеть сгенерировать обложки к известным советским фильмам. Сможете ли вы разгадать эту сложную загадку?
Что будет, если совместить фантазию и удивительные способности нейросети? Правильно — уникальные образы, от которых не оторвать глаз! В этом материале мы попросили искусственный интеллект изобразить города России в облике людей. А с этим тестом справится только советский интеллигент — нужно угадать, как расшифровываются СРГПиДР, Осоавиахим и ещё 7 аббревиатур СССР!
Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Кавказская пленница», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский и др. / Kinopoisk, © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr