Почему на Руси февраль звался «сечень»: Простое объяснение, почему наши предки были гениями

Февраль — последний месяц зимы, и далеко не самый мягкий. Даже если вокруг глобальное потепление, а в январе была непривычная оттепель, февраль всё равно возьмёт матч-реванш и под конец зимы вдарит типичными для нашего региона морозами. Так почему наши предки придумали называть его «сечень» и что в этом такого гениального? Расскажем в материале.

Что это за месяц — февраль

Название «февраль» пришло к нам из Древнего Рима. Фото © «Шедеврум»

Февраль — последний месяц зимы. Его современное название восходит корнями к эпохе Древнего Рима. На латыни месяц называется februarius, то есть «месяц Фебрууса». Фебруус был богом подземного мира у этрусков, а у их потомков, римлян, трансформировался в бога очищения. Функцию хранителя мира мёртвых в древнеримском пантеоне исполнял Плутон. Римляне, в свою очередь, называли февраль «месяцем очищения» и проводили в середине месяца праздник «чистки», а именно Луперкалии. Помимо очистительного смысла это был также праздник плодородия и скорой весны.

Славянам имя Фебрууса, естественно, ни о чём не говорило. Они к моменту принятия римского юлианского календаря были уже христианами, а до крещения верили совсем в других богов. Древние славянские названия месяцев сохранились во многих языках: белорусском, польском, чешском, лужском, вымершем полабском… Однако в русском языке потом римские названия месяцев всё же прижились.

А как называли наши славянские предки другие месяцы

У славян было своё название для каждого месяца, и февраля, и мая, и ноября. Фото © «Шедеврум»

А вот как называли месяцы в древнерусском языке: январь назывался просинец,

февраль — сечень,

март — сухий,

апрель — берёзозол,

май — травный,

июнь — изок,

июль — червен,

август — зарев,

сентябрь — ревун,

октябрь — листопад,

ноябрь — груден,

декабрь — студёный.

Как мы видим, все эти названия очень логичны и прямо отражают климат в наших широтах: в мае действительно начинают цвести луговые травы, декабрь — это холодно, в октябре с деревьев опадают листья, а в апреле наши предки действительно жгли берёзы.

Почему февраль именно «сечень»: тайна славянского слова

Есть несколько причин, по которым февраль величали сечень. Фото © «Шедеврум»

Февраль назвали «сечень» неспроста. Помимо символического смысла это название отражает неизменный крестьянский быт. Дело в том, что раньше наши предки использовали в качестве метода выращивания сельхозкультур подсечно-огневое земледелие. Для того чтобы сделать себе новое поле и вырастить на нём, например, рожь, приходилось вырубить и выжечь участок леса. Такой участок назывался «ляд». Теперь вы можете просветить человека в случае, если он задаст вам вопрос, который начинается со слов «На кой ляд…». Так вот, почему месяц — сечень: именно в феврале славяне подготавливали почву для высаживания сельскохозяйственных культур, то есть вырубали деревья.

Позже название месяца приобрело новые смыслы. Так, февраль стал сечнем, потому что «отсекал» зиму от весны. Тот же смысл имело и название «межень» — февраль разделял два сезона, будучи последним месяцем зимы. А вот «снежень», «вьюговей» и «бокогрей» связаны в первую очередь с февральской погодой. Даже если январь выдался бесснежным и тёплым, февраль точно отыграется: для этого месяца характерны снегопады, похолодания, вьюги и прочие радости русской погоды. «Бокогреем» февраль называли за счёт его обманчивой натуры: даже если в феврале тепло, не стоит радоваться, так как тепла всё равно не хватит на всё тело, только на один бок.

Какие пословицы про февраль существовали у наших предков

Наши предки были не в ладах с обманчивой натурой февраля. Фото © «Шедеврум»

Наши предки придумали про февраль немало пословиц и поговорок. Вот некоторые из них: «Февраль — апрельский дедушка: зиму замыкает, дни прибавляет, солнце на лето поворачивает».

«Что январь упустил, то февраль подберёт».

«Февраль — враль: один бок греет, другой студит».

«Февральская ростепель ничего не стоит».

«Бокогреюшко-февраль, он теплом обычно враль».

Все они отражали обманчивую натуру этого месяца. Особенно это характерно для конца февраля. В это время особенно ощущается тепло наступающей весны, но не стоит сильно надеяться на скорую жару: в любой момент всё может измениться и сечень накинет вьюгу, буран, мороз и снегопад в своих двадцатых числах. Такая вероломная натура месяца нашла отражение в народном фольклоре.

Чем ещё знаменит отечественный февраль

Февраль — это время, в которое природа начинает готовиться к весне. Фото © «Шедеврум»

Февраль — это месяц, в который световой день начинает прибавляться на два с половиной часа. Одно это вселяет в людей радость. Слабое февральское солнце освещает снег, заставляя его ослепительно блестеть, но не может пока прогреть ни живых существ, ни землю. В то же время февраль — месяц, когда животные уже готовятся к весне и лету. Медведи пробуждаются от спячки, рожая медвежат, начинают брачные игры лисы, зайцы и волки. Олени сбрасывают старые рога, чтобы к лету отрастить новые. С зимовки прилетают птицы, глухари устраивают ток, а вороны — гнездятся. В феврале русская фауна потихоньку начинает оживать.